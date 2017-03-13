أخبار عاجلة

د. حسام موافي: يوضح طرق بسيطة لمواجهة مرض السكر والضغط - لعلهم يفقهون -
بالصور || برغم غلقها والقبض عن المسئولين عنها..صفحة تحت الأرض تعود من جديد من مكان مجهول وتتوعد وتحدد يوم لضرب صواريخ -
الهدف الأول لنادي الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب يوسف محمود في الدقيقة 5 من الشوط الأول -
الشيخ خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض - لعلهم يفقهون -
مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور" -
بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي -
برومو أمير كرارة مع غادة عادل في #تعشبشاي -
د.حسام موافي: يوضح أسباب الصداع - لعلهم يفقهون -
الشيخ خالد الجندي يلقي قصيدة مُبكية على الهواء "أهنتوا الدين بجرائمكم" - لعلهم يفقهون -
د. حسام موافي: عالجت 1000 مريض صداع بـ"الاعتكاف" - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

خطفوها وتعدوا عليها في "زراعات كفر الزيات".. فقررت المحكمة "شنقهم"

Google+ Print
خطفوها وتعدوا عليها في "زراعات كفر الزيات".. فقررت المحكمة "شنقهم" خطفوها وتعدوا عليها في "زراعات كفر الزيات".. فقررت المحكمة "شنقهم"
محكمة جنايات طنطا

الغربية - (أ.ش.أ):

قرر المستشار أحمد رضا عبد الوهاب، رئيس محكمة جنايات طنطا الدائرة الثانية، اليوم الإثنين، إحالة أوراق أربعة متهمين لفضيلة المفتي؛ لاختطافهم فتاة والتعدي عليها جنسيًا وسط الزراعات بكفر الزيات، وتحديد جلسة 15 مايو للنطق بالحكم.

كانت المجني عليها "إيناس ع"، قد تقدمت ببلاغ أمام مأمور مركز كفر الزيات تتهم "حسن.ا.ا" و"كريم.ا.ا" و"محمد.ع.م" و"أحمد.م.ا" بقيام أحدهم ويعمل سائق "توك توك" باختطافها تحت تهديد السلاح أثناء استقلالها التوكتوك معه لتوصيلها، واتصاله بباقي المتهمين وتعدوا عليها جنسيًا بالتناوب وسط الزراعات ولم تشفع لهم توسلاتها.

#الكلمات المتعلقة

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور"

مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور"

بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي

بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي

اتهام زعيم المعارضة في زامبيا بالخيانة

اتهام زعيم المعارضة في زامبيا بالخيانة

دي ميستورا: محادثات جنيف أحرزت "تقدم هش"

دي ميستورا: محادثات جنيف أحرزت "تقدم هش"