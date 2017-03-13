خطفوها وتعدوا عليها في "زراعات كفر الزيات".. فقررت المحكمة "شنقهم"

الغربية - (أ.ش.أ):

قرر المستشار أحمد رضا عبد الوهاب، رئيس محكمة جنايات طنطا الدائرة الثانية، اليوم الإثنين، إحالة أوراق أربعة متهمين لفضيلة المفتي؛ لاختطافهم فتاة والتعدي عليها جنسيًا وسط الزراعات بكفر الزيات، وتحديد جلسة 15 مايو للنطق بالحكم.

كانت المجني عليها "إيناس ع"، قد تقدمت ببلاغ أمام مأمور مركز كفر الزيات تتهم "حسن.ا.ا" و"كريم.ا.ا" و"محمد.ع.م" و"أحمد.م.ا" بقيام أحدهم ويعمل سائق "توك توك" باختطافها تحت تهديد السلاح أثناء استقلالها التوكتوك معه لتوصيلها، واتصاله بباقي المتهمين وتعدوا عليها جنسيًا بالتناوب وسط الزراعات ولم تشفع لهم توسلاتها.