ضبط مدير شركة استولى على 25 ألف جنيه من المواطنين بالإسكندرية

الإسكندرية - (أ.ش.أ):

ألقى ضباط جرائم الأموال العامة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، القبض على مدير شركة لنصبه على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تخصيص وحدات عقارية لهم.

ووردت معلومات لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بقيام "ع، ق" 30 سنة، مدير شركة للتسويق العقاري مقيم دائرة قسم شرطة حلوان محافظة القاهرة بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تخصيص وحدات عقارية " شاليهات" بإحدى القرى السياحية بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر مقابل مبالغ مالية تقدر 25000 جنيه بزعم وكالته للعديد من القرى السياحية.

وأكدت التحريات صحة البلاغ وقيام السالف ذكره بإنشاء ما يسمى "شركة للتسويق العقاري" في 7 شارع فوزي معاذ دائرة قسم شرطة سيدي جابر، بزعم أنه الوكيل المعتمد للعديد من القرى السياحية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وقيامه بالنصب والاحتيال على العديد من المواطنين "جاري تحديدهم" منهم المدعو "ك، ث" 29 سنة، مهندس مقيم دائرة قسم أول الرمل والاستيلاء منه، على مبلغ 25000 جنيه مستغلاً صفته المزعومه كوكيل للعديد من القرى السياحية.

وبالتنسيق مع إدارة التفتيش السياحي بوزارة السياحة أكدت صحة ما جاء بالتحريات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وضبط بالشركة كمية من العقود المحرره مع العديد من المواطنين مُثبت فيها تعاقدهم مع الشركة - وكمية من المطبوعات الخاصة بالدعاية والإعلان عن نشاط الشركة، والتي يتم إستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر جنح اقتصادية قسم سيدي جابر، ويجري العرض على النيابة العامة للتحقيق.