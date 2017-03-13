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محافظ القليوبية: طريق "بنها - شبرا" الحر يدخل الخدمة في يونيو المقبل

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محافظ القليوبية: طريق "بنها - شبرا" الحر يدخل الخدمة في يونيو المقبل محافظ القليوبية: طريق "بنها - شبرا" الحر يدخل الخدمة في يونيو المقبل
اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية

قليوبية - (أ.ش.أ):

أعلن اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، أن الطريق الحر الجديد "بنها - شبرا الخيمة" سيدخل الخدمة في يونيو المقبل، موضحاً أن الطريق يبلغ طوله 43 كم، ويُنفذ بتكلفة 2.4 مليار جنيه؛ ليسهل حركة المرور والسفر في منطقة الدلتا.

وقال "عشماوي" خلال جولته التفقدية للطرق الجديدة بنطاق المحافظة، اليوم الإثنين، إن الطريق الحر دون أي تقاطعات، ويتضمن 41 جسرًا معدنيًا ونفقًا يمر وسط الأراضي الزراعية بالتوازي مع الطريق الزراعي القديم؛ لخدمة ملايين المسافرين من مختلف المحافظات في الدلتا.

وأضاف "عشماوي" أن الطريق الحر الجديد يمثل شريانًا حيويًا للتنمية، حيث يربط بين الدائري الإقليمي والدولي وبين الدائري، ويختصر المسافة بنحو 20 دقيقة من بنها إلى مدخل القاهرة بدلًا من الطريق الزراعي القديم الذي أصبح لا يستوعب الكثافة المرورية المتزايدة عليه، لافتًا إلى أن الطرق العملاقة التي يُجرى تنفيذها تمثل حلمًا للأجيال القادمة، فضلا عن خلق شرايين جديدة للتنمية بربوع .

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