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بالصور.. محافظ الأقصر يكلّف بإنشاء مجمع تعليمي لخدمة "مكفوفي الصعيد"

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محافظ الأقصر يكلّف بإنشاء مجمع تعليمي لخدمة مكفوفي الصعيدمحافظ الأقصر يكلّف بإنشاء مجمع تعليمي لخدمة مكفوفي الصعيد

محافظ الأقصر يكلّف بإنشاء مجمع تعليمي لخدمة مكفوفي الصعيد (2)محافظ الأقصر يكلّف بإنشاء مجمع تعليمي لخدمة مكفوفي الصعيد (2)

محافظ الأقصر يكلّف بإنشاء مجمع تعليمي لخدمة مكفوفي الصعيد (3)محافظ الأقصر يكلّف بإنشاء مجمع تعليمي لخدمة مكفوفي الصعيد (3)

محافظ الأقصر يكلّف بإنشاء مجمع تعليمي لخدمة مكفوفي الصعيد (4)محافظ الأقصر يكلّف بإنشاء مجمع تعليمي لخدمة مكفوفي الصعيد (4)

محافظ الأقصر يكلّف بإنشاء مجمع تعليمي لخدمة مكفوفي الصعيد (5)محافظ الأقصر يكلّف بإنشاء مجمع تعليمي لخدمة مكفوفي الصعيد (5)

محافظ الأقصر يكلّف بإنشاء مجمع تعليمي لخدمة مكفوفي الصعيد (6)محافظ الأقصر يكلّف بإنشاء مجمع تعليمي لخدمة مكفوفي الصعيد (6)

محافظ الأقصر يكلّف بإنشاء مجمع تعليمي لخدمة مكفوفي الصعيد (7)محافظ الأقصر يكلّف بإنشاء مجمع تعليمي لخدمة مكفوفي الصعيد (7)

الأقصر – محمد محروس:

كلّف محمد بدر، محافظ الأقصر، رؤساء المدن، باختيار قطعة أرض مناسبة، ليتم تخصيصها لصالح إنشاء مجمع تعليمي للمكفوفين "رياض أطفال، إبتدائي، إعدادي، ثانوي، سكن داخلي"، والتنسيق لتنفيذه بمنحة أجنبية بحيث يخدم الطلاب المكفوفين في جميع محافظات الصعيد.

كان محافظ الأقصر، قد عقد اجتماعًا بمبنى ديوان عام المحافظة، اليوم الإثنين، مع أعضاء فرع المجلس القومي لشئون الإعاقة بالمحافظة، بحضور رؤساء المدن والمراكز، ومسئولي مديريات الصحة والتضامن الإجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم، وذلك لبحث مطالب ومشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة.

ووجه محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، رؤساء المدن والمسئولين، بتنفيذ المزيد من التدابير والترتيبات التيسيرية في مداخل المصالح الحكومية بما يسمح لذوي الإعاقة والمسنين بالدخول والتعامل دون أي مشاكل أو عوائق.

وأمر محافظ الأقصر، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بسرعة إدراج من يتم حصرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة في برنامج تكافل وكرامة لصرف مساعدات مالية لهم، كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بإنشاء فصل أو فصلين للطلاب المكفوفين بالمرحلة الثانوية بدءًا من العام الدراسي القادم، وذلك بدلًا من الانتقال إلى محافظة قنا للدراسة بها.

ووجه محافظ الأقصر، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بضرورة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في مراكز الشباب والأندية والمؤسسات الرياضية مع الأسوياء لمنع عزلهم عن المجتمع، مع تنفيذ التدابير والترتيبات التيسيرية التي تسمح بتعاملهم دون أي مشاكل أو عوائق.

وكلّف محافظ الأقصر، مسئولي المديريات الخدمية، بالتنبيه على الموظفين بمراعاة أولوية ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في إنهاء خدماتهم وعدم انتظارهم ووقوفهم في الصفوف لمدة طويلة.

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