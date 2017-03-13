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"تحيا مصر" يخصص 272 مليون جنيه لإنهاء مشروعات الإسكان بأسوان (صور)

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لقاء محافظ أسوان مع بعض الحاجزين في مشروع إسكان الأوقاف (1)لقاء محافظ أسوان مع بعض الحاجزين في مشروع إسكان الأوقاف (1)

لقاء محافظ أسوان مع بعض الحاجزين في مشروع إسكان الأوقاف (2)لقاء محافظ أسوان مع بعض الحاجزين في مشروع إسكان الأوقاف (2)

لقاء محافظ أسوان مع بعض الحاجزين في مشروع إسكان الأوقاف (3)لقاء محافظ أسوان مع بعض الحاجزين في مشروع إسكان الأوقاف (3)

لقاء محافظ أسوان مع بعض الحاجزين في مشروع إسكان الأوقاف (4)لقاء محافظ أسوان مع بعض الحاجزين في مشروع إسكان الأوقاف (4)

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، تخصيص صندوق "تحيا " مبلغ 272 مليون جنيه لصالح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في مراكز المحافظة؛ منها 28 مليون جنيه؛ لإنهاء تشطيب وترفيق وتنسيق موقع لمشروعات الإسكان القائمة لسرعة تسليمها لمستحقيها خلال العام الحالىي.

وعقد محافظ أسوان، لقاءً جماهيريًا طارئًا وموسعًا مع بعض الحاجزين في مشروع إسكان الأوقاف، الذي يجري تنفيذه في حى الصداقة الجديد بمدينة أسوان؛ لمناقشة موقف تنفيذ وتسليم الوحدات السكنية التي تعطل تسليمها منذ 2008.

وعقب استماع المحافظ لشكاوي ومطالب الحاجزين أكد أنه المقرر الإعلان عن الخطة الزمنية والمواعيد المحددة لتسليم الوحدات السكنية لمستحقيها بعد عقده جولة ميدانية على أرض الواقع لموقع المشروع بالصداقة الجديدة؛ للمعاينة والوقوف على الموقف التنفيذي الفعلي، وحصر معوقات المشروع وتحديد التوقيتات النهائية للتسليم.

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