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السويس تستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب.. 23 مارس

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السويس تستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب.. 23 مارس السويس تستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب.. 23 مارس
محافظة السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

تستعد محافظة السويس لاستقبال معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ48 والمقرر إقامته بمركز شباب المدينة بحي الأربعين بتعاون مشترك بين مديريتى التربية والتعليم والشباب والرياضة.

وقال عبد الحافظ وحيد، مدير التربية والتعليم في السويس في تصريح لـ"مصراوي" إن اللواء أحمد حامد، محافظ السويس يفتتح المعرض الخميس 23 مارس الجاري.

وأضاف "عبد الحافظ وحيد" أنه على هامش المعرض سيتم تنظيم أمسية ثقافية لأدباء الأقاليم والصالون الأدبي وعروض فولكولور الفن الشعبى السويسي.

وأضاف مدير التعليم أن المعرض يستمر حتى الثلاثاء 8 أبريل المقبل بكامل أجنحته من الكتب فى مختلف فروع العلم والأدب بأسعار مخفضة لأبناء المحافظة وأسعار خاصة لطلبة المدارس بجميع المراحل التعليمية .

يشار إلى أن معرض الكتاب هذا العام يرفع شعار الشباب وثقافة المستقبل، وحمل الملصق الدعائي الرسمى له صورة الشاعر صلاح عبد الصبور شخصية المعرض كما تأتي المملكة العربية ضيف شرف المعرض هذا العام.

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