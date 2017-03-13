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«البيض والزيت» مقابل «الخبز».. تعرف على أحدث طرق سرقة دعم الغلابة.. فيديو

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«البيض والزيت» مقابل «الخبز».. تعرف على أحدث طرق سرقة دعم الغلابة.. فيديو «البيض والزيت» مقابل «الخبز».. تعرف على أحدث طرق سرقة دعم الغلابة.. فيديو

ابتكر عدد من أصحاب المخابز طريقة جديدة للاستيلاء على دعم الخبز الذي تخصصه الدولة لشريحة كبيرة من المواطنين عبر بطاقات .
 
وتتضمن تفاصيل الواقعة التي يعرض تفاصيلها ، تقديم عدد من السلع من بينها البيض والزيت والأرز والشاي مقابل تنازل المواطنين عن حصصهم من الدعم وبطريقة لا تتناسب مع قيمة الدعم المخصص للمواطنين فعليا على البطاقات؛ ليتم في المقابل لأصحاب المخابز صرف هذا الدعم كاملا من وزارة التموين. 
 
وكشف متداول على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحايل صاحب مخبز على منظومة الدعم الحالية، ونهب أموال الدعم المخصصة لخبز المواطنين، عن طريق بيع سلع أساسية بأسعار مخفضة عن الأسواق للمواطنين مقابل تنازلهم عن حصتهم اليومية في الخبز.
 
وكشف "الفيديو" على سبيل المثال عن بيع صاحب المخبز زجاجة الزيت بقيمة 5.25 جنيه للمواطنين مقابل تنازل المواطن عن 100 رغيف.. في حين أن ما تقدمه وزارة التموين لأصحاب المخابز مقابل بيع رغيف واحد مدعوم 35 قرشا، وبذلك يكون المواطن تنازل عن 100 رغيف بإجمالي 35 جنيها مقابل الحصول على زجاجة زيت بسعر 5.25 جنيه فقط.
 
كما رصدنا، قيام عدد من المخابز بعدد من المناطق في القاهرة الكبرى ببيع منتجات غذائية للمواطنين مقابل التنازل عن حصص الدعم المخصص للخبز في البطاقات التموينية، في مقدمتها البيض والسكر والشاي والأرز والزيت وغيرها

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