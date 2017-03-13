حبس طليق حنان ترك 7 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه بتهمة ممارسة الشذوذ

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، بمعاقبة رجل الأعمال خالد خطاب، طليق الفنانة حنان ترك، بالسجن 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسي ومصادرة المضبوطات، والحبس عامين آخرين ووضعه تحت المراقبة لمدة عامين.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم إدارة وتهيئة مكانا لتعاطي "الحشيش" و"الميثامفيتامين" مقابل ممارسة الفجور، وقدم بقصد التعاطي للمتهم الأول وآخرين الجوهرين المخدرين المذكورين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز بقصد التعاطي المخدرين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

شبكةعيونالإخبارية

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