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الصحة تؤكد خلو الإمارات من دواء فلوموكس وتحذر المسافرين

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الصحة تؤكد خلو الإمارات من دواء فلوموكس وتحذر المسافرين الصحة تؤكد خلو الإمارات من دواء فلوموكس وتحذر المسافرين


أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خلو الإمارات من دواء فلوموكس "Flumox" وحذرت المسافرين من مخاطر إدخاله للدولة.

كما حذرت الوزارة كافة فئات المجتمع من تداول مقاطع الفيديو المتعلقة بالصحة بشكل عام وتحديداً عن الأدوية، حيث لوحظ مؤخراً تداول مقطع يتحدث عن صنف دوائي يحمل الاسم التجاري "Flumox "عيار 250 و 500 غرام الذي تنتجه شركة "ايبيكو" المصرية والذي تبين أنه فيديو قديم يعود لعام 2015، مؤكدة أنه "لا يجوز إعادة تداوله بين الناس ما يسبب الفزع ويعطي انطباعاً خاطئاً عن منظومة الدواء ويسيء إلى بلد المنشأ وللشركة المصنعة والتي تعتبر أحد أفضل الشركات المصنعة للدواء في جمهورية العربية الشقيقة".

وأكد وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا للغش الدوائي الدكتور أمين حسين الأميري أن "الصنف الدوائي (فلوموكس) غير مسجل وغير متداول في الدولة وتم التحقق من بلد المنشأ ويوجد ضبطية من قبل رجال الشرطة في مصر بمصادرة 6 ملايين كبسولة منه عام 2015".


ومن جانب آخر أوضح الأميري أن "الوزارة نظمت 7 مبادرات لخفض الدواء بالتنسيق مع الشركات العالمية المصنعة للدواء لخدمة شريحة المرضى والحصول على دواء آمن وفعال بجودة عالية"، لافتاً إلى جهود الوزارة في تحفيز الشركات الدوائية العالمية على إنتاج الأصناف الدوائية في الدولة بالتعاون مع المصانع المحلية تمهيداً لتخفيض كلفة الشحن ما يساهم في تخفيض أسعار الأدوية بنسب جيدة وبالتالي تستفيد المصانع المحلية من نقل تكنولوجيا التصنيع الدوائي ويصبح إنتاج الأدوية المبتكرة والمثيلة محلياً ما يمكن المرضى من الحصول على أدوية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة.

وأكد أن "الإمارات تحرص تطوير هذا القطاع الحيوي ودعم الأمن الدوائي من خلال إيجاد بيئة تشريعية وقانونية وعقد اتفاقيات ترويجية دولية وتسريع إجراءات استيراد المواد الخام ودعم الأبحاث الطبية التي تشجع الصناعات الدوائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي".

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