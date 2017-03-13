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حظك اليوم برج العقرب 14/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العقرب 14/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العقرب 14/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العقرب

مهنياً: يدخل مارس إلى برج الثور ويعاكسك ويحملك ربما مسؤولية كبيرة، لحسن الحظ يطلّ عليك الحظ ويكافئ مساعيك ويتحدث عن شراكة مهمّة جداً 

عاطفياً: تطالب الشريك بالتعهد بإيفاء وعوده أو يطالبك هو بذلك، وتجد نفسك محرجاً أمام بعض أسئلته 

صحياً: تجد نفسك قليل الحركة ويسيطر عليك الخمول، فتحاول التخلص من ذلك بأي وسيلة

ابراج مكتوب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

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رئيس قسم الأخبار

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