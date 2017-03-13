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حظك اليوم برج الميزان 14/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الميزان 14/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الميزان 14/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الميزان

مهنياً: القمر المكتمل في يتحدث عن علاج أو داء يلم بأحد الزملاء، وعن ضرورة الحد من الخسائر، وكل ما عدا ذلك لا يكلفك الكثير

عاطفياً: منح الشريك وقتاً أطول يساعد على التفكير جدياً في المستقبل، وتجد عندها حلاً لكل الأمور العالقة

صحياً: قد تجد حلاً لمشكلتك الصحية إذا عرفت كيف تتقيد بالإرشادات الطبية المطلوبة منك 

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

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رئيس قسم الأخبار

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