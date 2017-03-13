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حظك اليوم برج الأسد 14/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الأسد 14/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الأسد 14/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الأسد

مهنياً: القمر المكتمل في يثير مسألة مالية تتعلق بعملية بيع أو شراء، ويدعوك إلى التصرف باعتدال في حياتك المهنية كما الشخصية 

عاطفياً: خبرتك في الحياة تساعدك على تكوين فكرة واضحة عن الشريك، وهذا كافٍ لتحديد طبيعة العلاقة بينكما

صحياً: حاول التخفيف من عادة مشاهدة التلفزيون ساعات طويلة، واستغل ساعة يومياً للقيام ببعض التمارين الرياضية

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

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رئيس قسم الأخبار

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