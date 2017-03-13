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حظك اليوم برج الجوزاء 14/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجوزاء 14/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجوزاء 14/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجوزاء

مهنياً: القمر المكتمل في قد يعرضك لملامة ما أو لعتب أو لمحاسبة، ويزعجك انتقاد لك ويخرجك عن طورك 

عاطفياً: تتخلص من مطبات صعبة وتكون مستعداً وتستقبل الأمر بشجاعة، لكن لا تهمل الشريك 

صحياً: ممارسة كرة الطاولة رياضة خفيفة ومنشطة تحرّك الجسم ولا ترهقك كثيراً

ابراج مكتوب

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

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رئيس قسم الأخبار

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