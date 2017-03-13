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فوائد اليانسون

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فوائد اليانسون فوائد اليانسون

اليانسون نبْتةٌ عُشْبيّةٌ منْ أقْدم ، لها أزهارٌ صغيرةٌ بيْضاء اللَّوْن، وبذورٌ صغيرةٌ لوْنُها بيْن الأخْضر والأصْفر، وهناك عدّة أسماء لليانسون، مثل: الينكون، والتّقدة، والكمّون الحلْو، كما أنّه يُعرف في المغْرب باسم الحبَّة الحلْوة، وفي بلاد الشّام باليانسون. ومع دوْسات اليوْم سنتعرَّفُ على فوائدِ اليانسون.

فوائد اليانسون، الشراب الذَّهبيّ

  • مُضادّ بكتيريّ وفطْريّ؛ حيْث وُجِدَ أنَّ مُستخلَصاتِ اليانسون وزيْته الطيّار فَعّالةٌ في القضاء على الكثير منْ أنواع البكتيريا، كما وُجِدَ لها دوْرٌ في القضاء على الكثير منْ أنواع الفطريات.
  • مُرْخٍ حيْث وَجَدت الأبْحاث أنّ مُستخلصاتِ اليانسون وزيته الطيّار فعالةٌ لإرخاء العضلات.
  • مُضادّ للتشنُّجاتِ وطاردٌ للبلْغم.
  • مُخفِّفٌ لأعراض الكُحَّة.
  • علاج قُرحة المعدة بخفض التَضرُّر الذي يُصيب الغشاء المُخاطيّ من المواد المُحفِّزة للقُرحة.
  • له دوْرٌ في علاج الغثَيان.
  • علاجٌ للإمساك؛ حيْث إنّ له دوْراً في تليين الأمعاء.
  • يمكن أن يُساهم الزّيت الطيّار المُستخلَص من اليانسون في علاج الإدمان على المورفين.
  • مُسكّن وللالتهابات؛ حيْث يعمل مُستخلَص اليانسون كمُسكِّن، ووجدت بعض الدّراسات دوْراً مُسكّناً لزيْته الطيّار شبيهاً للمورفين والأسبرين.
  • إعطاء ثلاث كبسولات في اليوم من مُستخلَص اليانسون للنّساء في مرحلة انقطاع الطّمث لسنّ اليأس يُقلّل من عدد الهبّات السّاخنة التي تُصيب النّساء في هذه المرحلة ويُقلّل من شِدَّتِها.
  • يُفيد اليانسون في حالات عُسْر الطّمْث.
  • مُضادّ للأكْسدة والفيروسات.
  • مُقاومٌ لِمرض السُّكَّريّ؛ حيْث وَجدتْ إحدى الدّراسات أنّ إعطاء (5 جم) منْ مسْحوق بذور اليانسون يوميّاً ولمدّة (60 يوماً) قدْ تُخفِّض منْ سُكَّر الدَّم بمُعدّل 36%، بالإضافة إلى خفْض الدّهون الثُلاثيّة، والكوليسترول في الدّم، وخفْض أكْسدة بروتينات الدّم واللّيبيدات (الدّهون).
  • تحسين امتصاص الجلوكوز من الأمعاء الدّقيقة.
  • له دوْرٌ في تجديد خلايا الكبد.
  • تناول كوبٍ منْ شاي خلْطة اليانسون، والبابونج، والزّعفران، والشمّر، والكراوية، وعرْق السّوس، والهيل، والحبَّة السّوداء يُخفّف الكُحّة وعدم الرّاحة في النّوم عند الأشخاص المُصابين بالرّبو التحسُّسيّ.
  • استعمالُ بخّاخٍ مُحتوٍ على زيت اليانسون، وزيت جوز الهند، وزيت الزّهرة اليابانيّة اليلانج يلانج على فروة الرّأس يعمل على التخلُّص من قمل الرّأس.
  • دوْر اليانسون في تحْفيز بداية الدَّوْرة الشّهْريَّة، وزيادة إدرار الحليب، وزيادة الرّغبة الجنْسيّة، وفي علاج الجَرَب والصَدَفيّة.

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