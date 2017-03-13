شيماء مصطفى

اليانسون نبْتةٌ عُشْبيّةٌ منْ أقْدم ، لها أزهارٌ صغيرةٌ بيْضاء اللَّوْن، وبذورٌ صغيرةٌ لوْنُها بيْن الأخْضر والأصْفر، وهناك عدّة أسماء لليانسون، مثل: الينكون، والتّقدة، والكمّون الحلْو، كما أنّه يُعرف في المغْرب باسم الحبَّة الحلْوة، وفي بلاد الشّام باليانسون. ومع دوْسات اليوْم سنتعرَّفُ على فوائدِ اليانسون.

فوائد اليانسون، الشراب الذَّهبيّ

مُضادّ بكتيريّ وفطْريّ؛ حيْث وُجِدَ أنَّ مُستخلَصاتِ اليانسون وزيْته الطيّار فَعّالةٌ في القضاء على الكثير منْ أنواع البكتيريا، كما وُجِدَ لها دوْرٌ في القضاء على الكثير منْ أنواع الفطريات.

مُرْخٍ حيْث وَجَدت الأبْحاث أنّ مُستخلصاتِ اليانسون وزيته الطيّار فعالةٌ لإرخاء العضلات.

مُضادّ للتشنُّجاتِ وطاردٌ للبلْغم.

مُخفِّفٌ لأعراض الكُحَّة.

علاج قُرحة المعدة بخفض التَضرُّر الذي يُصيب الغشاء المُخاطيّ من المواد المُحفِّزة للقُرحة.

له دوْرٌ في علاج الغثَيان.

علاجٌ للإمساك؛ حيْث إنّ له دوْراً في تليين الأمعاء.

يمكن أن يُساهم الزّيت الطيّار المُستخلَص من اليانسون في علاج الإدمان على المورفين.

مُسكّن وللالتهابات؛ حيْث يعمل مُستخلَص اليانسون كمُسكِّن، ووجدت بعض الدّراسات دوْراً مُسكّناً لزيْته الطيّار شبيهاً للمورفين والأسبرين.

إعطاء ثلاث كبسولات في اليوم من مُستخلَص اليانسون للنّساء في مرحلة انقطاع الطّمث لسنّ اليأس يُقلّل من عدد الهبّات السّاخنة التي تُصيب النّساء في هذه المرحلة ويُقلّل من شِدَّتِها.

يُفيد اليانسون في حالات عُسْر الطّمْث.

مُضادّ للأكْسدة والفيروسات.

مُقاومٌ لِمرض السُّكَّريّ؛ حيْث وَجدتْ إحدى الدّراسات أنّ إعطاء (5 جم) منْ مسْحوق بذور اليانسون يوميّاً ولمدّة (60 يوماً) قدْ تُخفِّض منْ سُكَّر الدَّم بمُعدّل 36%، بالإضافة إلى خفْض الدّهون الثُلاثيّة، والكوليسترول في الدّم، وخفْض أكْسدة بروتينات الدّم واللّيبيدات (الدّهون).

تحسين امتصاص الجلوكوز من الأمعاء الدّقيقة.

له دوْرٌ في تجديد خلايا الكبد.

تناول كوبٍ منْ شاي خلْطة اليانسون، والبابونج، والزّعفران، والشمّر، والكراوية، وعرْق السّوس، والهيل، والحبَّة السّوداء يُخفّف الكُحّة وعدم الرّاحة في النّوم عند الأشخاص المُصابين بالرّبو التحسُّسيّ.

استعمالُ بخّاخٍ مُحتوٍ على زيت اليانسون، وزيت جوز الهند، وزيت الزّهرة اليابانيّة اليلانج يلانج على فروة الرّأس يعمل على التخلُّص من قمل الرّأس.

دوْر اليانسون في تحْفيز بداية الدَّوْرة الشّهْريَّة، وزيادة إدرار الحليب، وزيادة الرّغبة الجنْسيّة، وفي علاج الجَرَب والصَدَفيّة.

شبكةعيونالإخبارية

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