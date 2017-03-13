حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 14/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الحمل

مهنيا:ً القمر المكتمل في برج العذراء يدعوك إلى التراجع خطوة وإلى التفكير في كل ما آلت إليه الأمور، إياك أن تتصرف بانفعال وأن تتخذ قرارات متهورة



عاطفياً: يحمل إليك هذا اليوم فرصاً مهمة وتدخّلاً من قبل بعض الاصدقاء لمصلحتك، ويشير الى انتصار وانتعاش عاطفي كبير



صحياً: خير الأمور الوسط، ولا سيما الاعتدال في تناول الأطعمة الدسمة

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

شبكةعيونالإخبارية

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