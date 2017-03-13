حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 14 مارس 2017 مع ماغي فرح

سمر العشري

برج الحمل

مهيناً: يوم واعد بتقدّم مهني أو ربّما اجتماعي، وتزدهر عملية التواصل مع الزملاء وتبدو العلاقات ممتازة



عاطفياً: ابتعد عن الأنانية التي لن تترك في علاقتك مع الشريك الا الاثار السلبية، فكن حذراً



صحياً: ممارسة التزلج رياضة مفيدة تحرك مختلف أعضاء الجسم

برج الثور

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم معلومات جيّدة تأتي عن طريق الوحي أو من خلال أحد النافذين، وكذلك يجلب لك مساعدة خفية يحملها القدر



عاطفياً: تتاح لك اليوم فرص عاطفية جيدة وأجواء تشويقية وخصوصاً أن كوكب مارس في برجك يولد بعض الحماسة والآمال الجديدة



صحياً: كن على ثقة تامة بالرياضة فهي قادرة على إبقاء الصحة سليمة والجسم معافى

مهنياً: تقدّم أفضل ما لديك لتكون مشاريعك ناجحة، لا تقلل لا من جهودك ولا من وقتك.



عاطفياً: اصبر على المصاعب التي تواجهك لاستعادة ثقة الشريك بك. لا تخف إذا تأخر الأمر بعض الشيء



صحياً: استفد من عروض السفر المخفضة، وقم برحلة للاستراحة من ضغط العمل

مهنياً: لا تجرب القدر ولا تذهب الى مجالات خطرة. قد تنزعج لبعض الخلافات بالرأي، ويتغير مزاجك، لكن من الضروري تمالك الأعصاب والامتناع عن التهور



عاطفياً: استمع الى مطالب الحبيب ولا تهملها، بإمكانك تلبية ما تعتبره غير مكلف



صحياً: تجنب قدر الإمكان السكريات والحلويات، ولا سيما أن الجسم يحتاج إليها بكثرة في الطقس البارد

برج الأسد

مهنياً: القمر المكتمل في برج العذراء يثير مسألة مالية تتعلق بعملية بيع أو شراء، ويدعوك إلى التصرف باعتدال في حياتك المهنية كما الشخصية



عاطفياً: خبرتك في الحياة تساعدك على تكوين فكرة واضحة عن الشريك، وهذا كافٍ لتحديد طبيعة العلاقة بينكما



صحياً: حاول التخفيف من عادة مشاهدة التلفزيون ساعات طويلة، واستغل ساعة يومياً للقيام ببعض التمارين الرياضية

برج العذراء

مهنياً: لا تجازف في عملك أو راحة بالك. تقدّم بحكمة وعن سابق تحضير ودراسة، لكن على الرغم من بعض القلق والاضطراب سيكون يوماً لا بأس به



عاطفياً: قضية مستجدة لها علاقة بالشريك وتنجلي الأمور في موضوع كان غامضاً. تذهب لاكتشاف ما هو مجهول



صحياً: لا بأس من النهوض صباحاً والتوجه إلى البرية والتنزه في أرجائها قبل الذهاب إلى العمل

برج الميزان

مهنياً: انتقل مركور إلى برج الحمل لكي يعزز اتصالاتك ويوسع الأفق على الرغم من بعض التردد الذي قد تعيشه بين وقت وآخر



عاطفياً: لا تستهزئ بردّة فعل الشريك، قد يفاجئك ويدفعك إلى إعادة النظر في كل شيء



صحياً: المطلوب منك أمر واحد: الإقلاع عن التدخين نهائياً والانتباه لصحتك

مهنياً: أنت عنيد بطبعك وتذهب حتى النهاية لكنك تقيم وزناً لبعض التحذيرات، تقرر عدم الاستمرار على هذا النحو لئلا تحصد الخيبة



عاطفياً: الثقة المتبادلة توفر لك وللشريك مزيداً من الراحة، فتفكران براحة أحدكما إلى جانب الآخر



صحياً: نفذ قرارك الذي اتخذته بشأن صحتك، والقاضي بوضع حد للإفراط في الطعام

برج القوس

مهنياً: أحداث سعيدة في طريقها إليك، وتظهر ملامحها في غضون أيام ولا سيما أن النيات صافية في هذا الاتجاه



عاطفياً: تندفع بمشاعرك تجاه الحبيب ولا تعرف كيف تسيطر عليها. كن صريحاً معه وتوقف عن المراوغة



صحياً: قد تقرر الانتقال إلى حياة صحية سليمة بعيداً عن كل ما يعكر صفو حياتك

برج الجدي

مهنياً: تثير قضية مهنية انزعاجك وتسعى الى معالجة تتأرجح بين الايجابية والسلبية. تشتد الازمة وتضطر إلى تقديم بعض التنازلات بغية تلطيف الجو



عاطفياً: كن لطيفا مع الحبيب ولا تتصرف بعنف تجاهه. بعض العوائق المادية تقف في طريق العلاقة



صحياً: تنازل عن عنادك بان الرياضة لا تفيد بشيء. جرب لترى بأم العين

مهنياً: ينتقل كوكب مركور إلى برح الحمل فيسهل عليك المهمة لكسب التأييد والتخفيف من السلبيات ومواكبة مجريات الأمور بمهارة وحنكة



عاطفياً:حبك للشريك أمر عظيم وهو دائماً يقف إلى جانبك في أصعب الأوقات، فلا تشكك في حبه



صحياً: لا تتناول أكثر من صنف من الطعام على العشاء، وخصوصاً إذا كان بعضها غنياً بالدهنيات

مهنياً: تسيطر عليك الأجواء الإيجابية من كل حدب وصوب، وهذا يريحك بشكل لم يسبق له مثيل منذ مدة طويلة



عاطفياً: مهما بلغت حدّة النقاش مع الشريك، فإن التفاهم يكون سيد الموقف ويسهم في تبديد الاختلاف بينكما



صحياً: كثيرة الحلول الناجعة للإبقاء على وضعك الصحي سليماً، عليك الاختيار فقط

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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