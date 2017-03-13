تحذير هام من القوات المسلحة للمواطنين

شيماء مصطفى

حذر العقيد تامر الرفاعي المتحد العسكري، من الانسياق وراء إعلانات التوظيف مجهولة المصدر، والتي يتم تداولها عبر المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن فتح باب للتوظيف بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال المتحدث العسكري، في بيان له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفى ما يتم تداوله من إعلانات عن فتح باب للتوظيف بالهيئة الهندسية عبر الموقع الإلكترونية وشبكات

التواصل الاجتماعي خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أنه في حالة الحاجة لبعض الوظائف يتم الإعلان عن ذلك رسميًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، والصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، وأن الهيئة غير مسئولة عن أي أخبار أو إعلانات يتم تداولها عب رأي مواقع إلكترونية بخلاف ذلك .

شبكةعيونالإخبارية

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