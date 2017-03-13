إخلاء سبيل 30 شابًا من ألتراس ''وايت نايتس'' ضبطوا في أحداث شغب استاد السلام

سمر العشري

مرت نيابة السلام، برئاسة المستشار وائل مهدي، بإخلاء سبيل 30 شخصًا من مشجعي جماهير رابطة أولتراس "وايت نايتس"، من النيابة، لقيامهم بإثارة الشغب أثناء مباراة الزمالك أمام رينجرز النيجيري، أمس الأحد.

وحقق فريق الزمالك فوزًا عريضًا على نظيره رينجرز النيجيري بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي أقيمت على ملعب "السلام".



وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة أن المتهمين قاموا بالتظاهر، والتجمهر أثناء المباراة، وتم ضبطهم بعد اشتباكهم مع رجال الأمن.

كانت قوات الأمن المكلفة بتأمين استاد السلام، ألقت القبض على عدد من جماهير نادي الزمالك، لإثارتهم الشغب، وإطلاقهم الشماريخ وسبّ وقذف رئيس نادي الزمالك، عقب مباراة فريقهم مع رينجرز النيجيري.

المصدر:مصراوي

شبكةعيونالإخبارية

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