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أسعار إيجارات الكافيهات والمحال التجارية بوسط البلد والتحرير

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أسعار إيجارات الكافيهات والمحال التجارية بوسط البلد والتحرير أسعار إيجارات الكافيهات والمحال التجارية بوسط البلد والتحرير

تتباين إيجار المحال بمنطقة وسط البلد وميدان التحرير، وذلك بسبب اختلاف قيمة الضرائب التي يتم فرضها على صاحب المحل، على حسب نوعية نشاط المحل.
 
ويصل سعر الإيجار الشهري للكافيهات في منطقة التحرير، إلى 10 آلاف جنيه، أما المحل التجاري فيتم تأجيره بسعر أرخص، حيث تتراوح القيمة الإيجارية له بين 4000 جنيه، إلى 6000 جنيه شهريا.
 
وقال سمسار عقاري بمنطقة التحرير: إن أسعار الإيجارات اشتعلت خلال الأيام الأخيرة، ووصل سعر إيجار أحد المحال التجارية إلى 30 ألف جنيه.
 
أضاف: إن المحل التجاري الذي تتراوح مساحته ما بين 35: 40 مترا مربعا، تبلغ القيمة الإيجارية له، نحو 5000 جنيه تقريبا، وسداد شهرين كتأمين.
 
وأرجع ارتفاع الأسعار إلى حالة الاستقرار الأمني، التي تشهدها المنطقة حاليا، مقارنة بالسنوات القليلة الماضية.
 

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