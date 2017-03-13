إحالة أميني شرطة وموظف للجنايات بتهمة سرقة أموال شركة صرافة بالإكراه

سمر العشري

قررت نيابة مدينة نصر ثان، برئاسة المستشار شريف مختار، اليوم الإثنين، إحالة أميني شرطة، وموظف لمحكمة الجنايات، بتهمة السطو سيارة نقل أموال تابعة لشركة صرافة وسرقتها.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي العقيد عمرو إبراهيم رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغاً من "عامر ع ع 50 سنة" صاحب شركة للصرافة و"أشرف.ا.ص 52 سنة" صراف بالشركة و"مينا هـ ش 29 سنة" صراف بالشركة، بأنه حال تواجد الثاني والثالث بالشركة عملهما فوجئا بعدد 3 أشخاص" أدليا بأوصافهم التقريبية "قاموا بتهديدهما بسلاح ناري "طبنجة" وآخر أبيض "سنجة" واستولوا على مبلغ مالي وقدره 3 ملايين و200 ألف جنيه، وفروا هاربين.

وعلى الفور وضع اللواء هشام العراقي مدير مباحث القاهرة خطة بحث، وفي أثناء السير في إجراءات البحث أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "محمد ا 24 سنة" فرد أمن والمطلوب ضبطه وإحضاره، في قضية "شروع في قتل" و"علي م ا 31 سنة" سائق والسابق اتهامه في عدد 3 قضايا، ومسعد م م 37 سنة أمين شرطة بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، و"أيمن ا ك 34 سنة" مقاول.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام وأمن القليوبية وبإعداد الأكمنة اللازمة بإشراف اللواء عبد العزيز خضر مدير المباحث الجنائية، أمكن ضبط كل من الأول والثاني حال تواجدهما بمنطقة شبرا الخيمة القليوبية.

وبمواجهتهما أمام العميد أحمد الألفي رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثالث باستخدام سيارته وبتحريض من المتهم الرابع، وأضافا بأنه عقب ارتكاب الواقعة تقابلوا مع المتهم الرابع بجوار معهد ناصرـ دائرة قسم شرطة روض الفرج، وقام الأخير بتسليم كل منهم مبلغ 100 ألف جنيه، واتفق معهم على استثمار باقي نصيبهم فى مجال المقاولات وفى وقت لاحق، أبلغهم بأن قيمة المبلغ المتبقي بحوزته 2 مليون و300 ألف جنيه.

المصدر:مصراوي

شبكةعيونالإخبارية

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