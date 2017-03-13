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طعنة نافذة بالصدر تنهي حياة شاب بسبب ''فتاة''

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طعنة نافذة بالصدر تنهي حياة شاب بسبب ''فتاة'' طعنة نافذة بالصدر تنهي حياة شاب بسبب ''فتاة''

طعنة نافذة بالصدر كانت كفيلة بإنهاء حياة شاب بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، بعدما نشبت مشادة كلامية بينه و4 آخرين على خلفية معاكسته لفتاة بالشارع.

تلقى اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إخطارا من مساعده لقطاع الشمال، بنشوب مشاجرة ووجود متوفٍ بمنطقة أوسيم.

انتقل العميد شريف الجمل، رئيس مباحث شمال الجيزة، والعميد أيوب كمال أبو رجيلة، مأمور القسم، إلى محل البلاغ.

وكشفت تحريات العقيد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث شمال الجيزة، أن 4 شباب عاتبوا آخر على معاكسته فتاة أثناء سيرها بالشارع، تطورت إلى مشاجرة، أخرج على إثرها أحدهم مطواة من طيات ملابسه، وسدد طعنة نافذة اخترقت صدر الضحية، ليسقط جثة هامدة.

وتمكن الرائد أمثل حرحش، رئيس مباحث أوسيم، من ضبط المتهم، الذي أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الأداة المستخدمة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

 

المصدر:مصراوي

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