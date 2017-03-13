مصر تستنجد بإسرائيل للتدخل في أزمة كبيرة لها في الولايات المتحدة متعلقة بديزني لاند تفقدها 150 مليون دولار سنويا

سمر العشري

ذكرت مصادر حكومية أن مصر طلبت من إسرائيل التدخل من أجل حل أزمة لها مع شركة ديزني لاند الأمريكية، وذلك على خلفية قيام الشركة بحظر المنسوجات المصرية المٌصدرة من 38 شركة مصرية، مما أفقد مصر مبلغ يٌقدر بـ 150 مليون دولار سنوياً.

وجاء ذلك الحظر بسبب مخالفة مصر لعدد من المعايير المرتبطة بمجال الاستقرار السياسي والفساد المنتشر، وكذلك عدم انضمام مصر لبرنامج منظمة العمل الدولية المرتبط بتطوير الأداء والمنتجات.

وأكد المصدر أن استنجاد مصر بإسرائيل جاء بسبب العلاقات الاسرائيلية الجيدة بالمسئولين عن الشركة من ناحية، ومن جهة أخرى لتوقيع إسرائيل إتفاقية الكويز وهي نفسها التي وقعتها مصر، وسمحت لها بتصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية على أساسها.

وجدير بالذكر أن شركة ديزني لاند هي المالكة لمدينة الألعاب الشهيرة على مستوى العالم، والمتواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية وتحمل نفس الاسم .

المصدر:مصرواي

شبكةعيونالإخبارية

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