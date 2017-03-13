ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن والبيض .. و 50% زيادة علي هذه المنتجات

سمر العشري

خلال تصريح صحفي اليوم الإثنين الموافق 13-3-2017، قال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، عبدالعزيز السيد، أن سعر كيلو الدواجن الحية قد ارتفع خلال اليومين الماضيين في المزارع إلى 26 جنيهاً، كما ارتفع سعر الكتكوت إلى 10 جنيهات بعد ما كان 6،5 جنيه فقط، وارتفعت أيضاً كرتونة البيض ليصبح سعرها 29،5 جنيه بدلاً من 27 جنيهاً.

أضاف ” السيد ” أن إرتفاع سعر الكتكوت يشكل أزمة كبيرة، وسبب ذلك هو عدم وجود بورصة دواجن موحدة تقوم بضبط السعر بين التجار، وقال: ” كل تاجر بيبيع بالسعر اللي هو عايزه، وعدم ضبط السوق بالإضافة إلى الارتفاع الحقيقي في أسعار التكلفة، سيؤدي في النهاية إلى زيادة كبيرة، في السعر الإجمالي الذي تصل به الدواجن إلى المواطن ”.

أشار أيضاً إلى أن سعر العلف ارتفع وأصبح 6،8 ألف جنيه للطن بدلاً من 6.4 ألف جنيه، الأمر الذي ينعكس سلباً على أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت.

الأسعار الجديدة بعد الزيادة :

– سعر كيلو الدواجن البيضاء 31 جنيه بدلاً من 29 جنيه.

– سعر كيلو الفراخ البانيه 66 جنيه بدلاً من 63 جنيه.

– سعر كرتونة البيض 35 جنيه بدلاً من 32 جنيه.

المصدر:مصرفابف

شبكةعيونالإخبارية

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