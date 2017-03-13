إحالة عيسى حياتو للمحاكمة الجنائية

سمر العشري

قرر النائب العام المصري إحالة رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عيسى حياتو، للمحاكمة الجنائية، على إثر طلب جهاز حماية المنافسة المصري في يناير الماضي، تحريك الدعوى الجنائية ضده.

وأكد جهاز حماية المنافسة في بيان له، الاثنين 13 مارس 2017أن مخالفات الاتحاد الإفريقي تمثلت في استغلال الاتحاد ما يتمتع به من حصرية لحقوق الرعاية لبطولات القارة الإفريقية وحقوق البث، والقيام بمنحها مباشرة، وبصفة باتت مستمرة، لجهة معينة ووحيدة ولفترة زمنية تمتد إلى 2028، موضحا أن مخالفات الاتحاد تضمنت أيضا إعطاء أولوية لذات الجهة في التمتع بهذه الحقوق حتى عام 2036.

المصدر: روسيا اليوم

شبكةعيونالإخبارية

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