الحكومة || زيادة الإجازات بأجر كامل بقانون الخدمة المدنية الجديد

سمر العشري

رغم الهجوم الذى حظى به قانون الخدمة المدنية الجديد من انتقادات فى الأوساط العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة إلا أن مجلس الوزراء ومجلس النواب، استطاعا إخراج قانون يضمن الحد الأدنى من حقوق الموظفي فى الحكومة بل ويحقق لهم مزايا جديدة لم تكن موجودة والتى منحت الموظفين امتيازات إضافية.

وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد، تزيد مدة الإجازة الخاصة الممنوحة لموظفين الحكومة، والتى تحسب بأجر كامل طوال مدة خدمة الموظف، وحتى خروجه على المعاش، وذلك بعيدا عن الإجازات الاعتيادية والأسبوعية والأعياد.

ونعرض هذه الإجازات بالتفصيل وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد، والتي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وهي : إجازة 30 يومًا لأداء فريضة الحج تُمنح مرة واحدة طوال مدة الخدمة ، إجازة وضع لمدة 4 أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة ، إجازة لمخالطة مريض بمرض معدى للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص ، إجازة للمصاب إصابه عمل ، إجازة عن أيام الامتحان الفعلية بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس.

وأكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية تكون كالتالي : "أحقية الموظف الذى تنتهى خدمته بعد العمل بالقانون، أى بعد 2 نوفمبر، فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى تكون قبل 1 يوليو 2017 وفق الأجر الأساسى، مضافا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بالقانون" .

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads