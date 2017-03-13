أخبار عاجلة

مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور" -
بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي -
برومو أمير كرارة مع غادة عادل في #تعشبشاي -
د.حسام موافي: يوضح أسباب الصداع - لعلهم يفقهون -
الشيخ خالد الجندي يلقي قصيدة مُبكية على الهواء "أهنتوا الدين بجرائمكم" - لعلهم يفقهون -
د. حسام موافي: عالجت 1000 مريض صداع بـ"الاعتكاف" - لعلهم يفقهون -
اتهام زعيم المعارضة في زامبيا بالخيانة -
دي ميستورا: محادثات جنيف أحرزت "تقدم هش" -
محافظ دمياط ينفي إلغاء قرار غلق المقاهي.. ويحيل صاحب مقهى للنيابة -
رئيس سلوفينيا يُعزي السيسي في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

جامعي القمامة يهددون بالإضراب إذا تم تعميم مبادرة بيع زبالتك

Google+ Print
جامعي القمامة يهددون بالإضراب إذا تم تعميم مبادرة بيع زبالتك جامعي القمامة يهددون بالإضراب إذا تم تعميم مبادرة بيع زبالتك

قت فكرة مشروع ومبادرة”بيع زيارتك، عبر فتح منافذ لشراء المخلفات الصلبة من المواطنين في منطقة الجديدة، استياءا ورفضا شديدا من قبل جامعي القمامة، واعتبروها مبادرة سوف تؤثر على مصدر رزقهم الوحيد، وهددوا بأنهم إذا تعميم هذه المبادرة على كافة الأحياء، فسوف يمتنعون ويضربون عن جمع القمامة، الأمر الذي سيؤدي إلى تراكم أكوام من الزبالة في الشوارع، في حين طالب البعض الآخر بتأمين بدائل للدخل بحيث يستطيعون الإنفاق على أسرهم.

وقد تباينت ردود افعال جامعي القمامة حول مبادرة "بيع زبالتك" ، فقال شاب عامل نظافة:” حتى الزبالين مش سايبينهم في حالهم وعايزين يشاركوهم في لقمة العيش، وأضاف:” لو القرار ده اتطبق مش هيبقى عندي شغلانة”، وأمثاله كثيرون، حيث يعتمدون على المخلفات والفوارغ المعدنية للمياه الغازية وغيرها، التي يتبعونها  ب 15 جنيه مقابل كل كيلو.

ومن جانبه، نقيب الزبالين"شحاته المقدسي" ، يرى أن مبادرة بيع زبالتك، ستبوء بالفشل، لأنها تعتمد على شراء المواد الصلبة وهذه لا تشكل من مجموع الزبالة عن نسبة 40%، في حين المواد العضوية تشكل نسبة 60%، من الزبالة ستبقى في الشوارع، وخاصة إذا نفذ جامعي القمامة تهديدهم بالإضراب والامتناع عن جمع القمامة في حال تم تعميم المبادرة.

 

 

 

المصدر:مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط