جامعي القمامة يهددون بالإضراب إذا تم تعميم مبادرة بيع زبالتك

سمر العشري

قت فكرة مشروع ومبادرة”بيع زيارتك، عبر فتح منافذ لشراء المخلفات الصلبة من المواطنين في منطقة مصر الجديدة، استياءا ورفضا شديدا من قبل جامعي القمامة، واعتبروها مبادرة سوف تؤثر على مصدر رزقهم الوحيد، وهددوا بأنهم إذا تعميم هذه المبادرة على كافة الأحياء، فسوف يمتنعون ويضربون عن جمع القمامة، الأمر الذي سيؤدي إلى تراكم أكوام من الزبالة في الشوارع، في حين طالب البعض الآخر بتأمين بدائل للدخل بحيث يستطيعون الإنفاق على أسرهم.

وقد تباينت ردود افعال جامعي القمامة حول مبادرة "بيع زبالتك" ، فقال شاب عامل نظافة:” حتى الزبالين مش سايبينهم في حالهم وعايزين يشاركوهم في لقمة العيش، وأضاف:” لو القرار ده اتطبق مش هيبقى عندي شغلانة”، وأمثاله كثيرون، حيث يعتمدون على المخلفات والفوارغ المعدنية للمياه الغازية وغيرها، التي يتبعونها ب 15 جنيه مقابل كل كيلو.

ومن جانبه، نقيب الزبالين"شحاته المقدسي" ، يرى أن مبادرة بيع زبالتك، ستبوء بالفشل، لأنها تعتمد على شراء المواد الصلبة وهذه لا تشكل من مجموع الزبالة عن نسبة 40%، في حين المواد العضوية تشكل نسبة 60%، من الزبالة ستبقى في الشوارع، وخاصة إذا نفذ جامعي القمامة تهديدهم بالإضراب والامتناع عن جمع القمامة في حال تم تعميم المبادرة.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads