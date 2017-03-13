بالصور || مواطنون يضربون أطباء وحدة صحية بكفر الشيخ

سمر العشري

هاجمت مجموعة من المواطنين، وحدة عزب الغرب الصحية في النجارين، التابعة لمركز مطوبس بكفر الشيخ، بعد أنباء عن اعتداء أحد الأطباء على سيدة، لفظيا، خلال توقيعها الكشف الطبي على نجلها.

وذكر شهود عيان، أن المهاجمين اعتدوا على الطبيب صاحب الواقعة وعدد من العالمين بالوحدة، بالضرب، وقاموا بتكسير بعض محتويات الوحدة الصحية ومكاتبها، ومنعوا خروج صيدلانية الوحدة وهددوها بالاعتداء عليها حالة التقدم ببلاغ أو نشر صور التقطتها للحادث.

وذكر شاهد عيان إن أحد الأطباء اعتدى لفظيا على السيدة، التي استعانت بزوجها ومجموعة من أفراد عائلته وأصدقائه، للانتقام من طبيب الوحدة.

المصدر:مصراوي

شبكةعيونالإخبارية

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