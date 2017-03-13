رئيس المركز القومي للبحوث السابق || يكشف حقيقة وجود "فيروس إيدز" و "شحوم خنازير" في المنتجات الغذائية

سمر العشري

خلال تصريحات صحفية للرد على العديد من الأخبار التي يتم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك وتويتر" ، قرر الدكتور هاني الناظر الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، الرد على بعض الأخبار الصحية التي تنشر دون سند علمي، ويشاركها رواد مواقع التواصل الإجتماعي دون التأكد من صحتها.

في عشر نقاط، نفى الدكتور هاني الناظر، بعض الأكاذيب هي الأكثر تداولاً بين صفحات "الفيسبوك" .

1- لا توجد خطورة نهائياً، إذا اُكل الموز بعد البيض.

2- لا تحدث الوفاة، عند تناول البنادول مع سفن أب.

3- لا يوجد دليل علمي على إصابة الفرد بالسرطان أو بأي مرض آخر، في حالة حفظ الثوم والخبز في الفريزر.

4- النسكافيه باللبن، والشاي باللبن، لا يسببان الفشل الكلوي.

5- لا خطورة على الصحة، في حالة غلي الماء أكثر من مرة.

6- الأرز والملوخية، لا يفسدان ولا يتكون بهما أي نوع من الديدان، إذا تم تركهما في الثلاجة يوم أو أكثر.

7- الموز الذي يوجد على قشرته بقع سوداء، لا يسبب السرطان، ولا خطورة منه على الإطلاق.

8- لا توجد منتجات غذائية مصرية، بها مركبات أو مواد مستخرجة من شحوم الخنازير.

9- لا يوجد في السوق فاكهة موز أو برتقال، تم حقنها بفيروس سي أو فيروس الإيدز، بالإضافة إلى أن تلك الفيروسات لا تنتقل عن طريق الفم.

10- وضع كلوركس مع الماء في بانيو الإستحمام، ثم غمر الجسم به، لا يفتح البقع الغامقة في الجلد، بل قد يضره، ويسبب الالتهابات.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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