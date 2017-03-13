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الرخصة المشروطة في قانون المرور الجديد

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الرخصة المشروطة في قانون المرور الجديد الرخصة المشروطة في قانون المرور الجديد

أستحدث قانون المرور الجديد ما يسمى بالرخصة المشروطة للقيادة وكذلك الرخصة المشروطة للمركبة وعن توضيح معنى ذلك قال العميد الدكتور أيمن الضبع وكيل إدارة نظم معلومات المرور وأمين عام المجلس القومي للسلامة على الطرق، أن مفهوم الرخصة المشروطة سوف يستخدم في الحالات التي كان يتم حرمانها من القيادة بشكل كامل سواء كانت مرضية أو بسبب السن حيث سيتم إعطائها رخص مشروطة .

 الحالات كالتالي :

وجود رخص تعمل داخل منطقة معينة فقط دون غيرها ، رخص تستخدم في الصباح فقط دون المساء لأن صاحبها لايرى جيداً أثناء الليل، رخص تستخدم على الشواطىء الرملية ولا يسمح لها بالخروج على الطرق السريعة أو غيرها.

كما كشف العميد الدكتور أيمن الضبع وكيل إدارة نظام معلومات المرور عن إلغاء نظام الشهادات الصحية المعمول بها حالياً حيث سيتم تحديد مراكز معينة تابعة لوزارة الصحة يقوم المتقدم بالكشف بداخلها للحصول على شهادة باللياقة البدنية منها كشرط أساسي للحصول على رخصة القيادة.

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رئيس قسم الأخبار