بالفيديو || تعذيب الأطفال وتزويج قاصرات وضربهم بالخرطوش داخل دار أيتام

سمر العشري

توجه الأطفال الموجودين بدار الأيتام في المعادي باستغاثة عاجلة إلى الإعلامي "وائل الإبراشي" ، وذلك بسبب تعرضهم للعديد من الانتهاكات على يد رجال الأمن التابعين للدار.

حيث قالت إحدى الفتيات الموجودة في الدار لـ"الإبراشي" مقدم برنامج "العاشرة مساءً" ، والمذاع على قناة "دريم" الفضائية المصرية ، أن رجال الأمن يتعدون عليهم بالضرب بالشوم، كما أنهم يجبرونهم على الزواج رغم أنهم قاصرات لم يبلغوا السن القانوني للزواج، كما أن إدارة الدار ترفض أن تتكفل بهن بعد الزواج.

وأضاف أحد شباب الدار ويدعى "هاني" أن أفراد أمن الدار تعدوا عليه بالضرب، وأنهم دائمي التعدي عليهم حيث أنهم تعدوا في احد المرات على أحد زملائه بالضرب بالخرطوش في قدمه، كما أنهم تعدوا على أخر في مناطق حساسة في جسده.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads