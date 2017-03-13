طوارئ بمطار القاهرة بعد انبعاث دخان من طائرة شحن جوي أثناء هبوطها

سمر العشري

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي، حالة الطوارئ بسبب انبعاث دخان من طائرة شحن جوي تابعة لشركة مصر للطيران أثناء هبوطها بالمطار بعد عودتها من رحلة نقل بضائع في ألمانيا.

صرحت مصادر أمنية بالمطار، مساء الأحد، أن برج المراقبة أبلغ السلطات بانبعاث دخان من طائرة شحن جوي قبل هبوطها بالمطار.

وأوضحت المصادر، أنه تم إبلاغ قائد الرحلة وتم السماح له بالهبوط علي ممر الطوارئ، وتم عمل انتشار سريع على الممر، وانطلقت ٤ سيارات إطفاء و٣ سيارات إسعاف إلى موقع الطائرة، وتم اكتشاف موقع الدخان والسيطرة عليه، وتبين اصابتها بعطل فني في لوحة الكنترول.

المصدر : مصراوي

شبكةعيونالإخبارية

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