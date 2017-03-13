أسعار العملات اليوم الإثنين 13-3-2017 في بنك مصر

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير لم يحدث من قبل ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الإثنين :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥٧.٢١٧٦
|٥٧.٥٣٤٦
|03/13 2:00 ص
|دينار بحريني
|٤٦.٤١٥٤
|٤٦.٦٦١
|03/13 2:00 ص
|ريال عماني
|٤٥.٤٥١
|٤٥.٦٩١٤
|03/13 2:00 ص
|ريال قطري
|٤.٨٠٥٧
|٤.٨٣١٢
|03/13 2:00 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٧٦٤٥
|٤.٧٨٩٦
|03/13 2:00 ص
|ريال سعودي
|٤.٦٦٦
|٤.٦٩٠٦
|03/13 2:00 ص
|دينار أردني
|٢٤.٦٧٥٧
|٢٤.٨٢٨٨
|03/13 2:00 ص
|جنيه إسترليني
|٢١.٢٤٥
|٢١.٤٤٠٢
|03/13 2:00 ص
|كرون دنماركي
|٢.٤٨٨٨
|٢.٥٣١٩
|03/13 2:00 ص
|كرون نرويجي
|٢.٠٢٨٤
|٢.٠٥٤٩
|03/13 2:00 ص
|يورو
|١٨.٥٠٢٨
|١٨.٨٢٠٨
|03/13 2:00 ص
|دولار أمريكي
|١٧.٥٠
|١٧.٦٠
|03/13 2:00 ص
|فرنك سويسري
|١٧.٢٦١٨
|١٧.٤٥١٦
|03/13 2:00 ص
|ين ياباني
|١٥.١٥١٥
|١٥.٣٤٠٧
|03/13 2:00 ص
|دولار استرالي
|١٣.١٢٣٣
|١٣.٢٩١٩
|03/13 2:00 ص
|دولار كندي
|١٢.٩٤٨٦
|١٣.١٠٥٣
|03/13 2:00 ص
|كرون سويدي
|١.٩٣٣٧
|١.٩٥٨
|03/13 2:00 ص
المصدر : مصر365إعلان - Ads إعلان - Ads