أسعار العملات اليوم الإثنين 13-3-2017 في بنك مصر

سمر العشري

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير لم يحدث من قبل ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الإثنين :

المصدر : مصر365

شبكةعيونالإخبارية

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