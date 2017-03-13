أخبار عاجلة

مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور" -
بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي -
برومو أمير كرارة مع غادة عادل في #تعشبشاي -
د.حسام موافي: يوضح أسباب الصداع - لعلهم يفقهون -
الشيخ خالد الجندي يلقي قصيدة مُبكية على الهواء "أهنتوا الدين بجرائمكم" - لعلهم يفقهون -
د. حسام موافي: عالجت 1000 مريض صداع بـ"الاعتكاف" - لعلهم يفقهون -
اتهام زعيم المعارضة في زامبيا بالخيانة -
دي ميستورا: محادثات جنيف أحرزت "تقدم هش" -
محافظ دمياط ينفي إلغاء قرار غلق المقاهي.. ويحيل صاحب مقهى للنيابة -
رئيس سلوفينيا يُعزي السيسي في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

أسعار العملات اليوم الإثنين 13-3-2017 في بنك مصر

Google+ Print
أسعار العملات اليوم الإثنين 13-3-2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم الإثنين 13-3-2017 في بنك مصر

سمر العشري

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير لم يحدث من قبل ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الإثنين :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٧.٢١٧٦ ٥٧.٥٣٤٦ 03/13 2:00 ص
دينار بحريني ٤٦.٤١٥٤ ٤٦.٦٦١ 03/13 2:00 ص
ريال عماني ٤٥.٤٥١ ٤٥.٦٩١٤ 03/13 2:00 ص
ريال قطري ٤.٨٠٥٧ ٤.٨٣١٢ 03/13 2:00 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٧٦٤٥ ٤.٧٨٩٦ 03/13 2:00 ص
ريال سعودي ٤.٦٦٦ ٤.٦٩٠٦ 03/13 2:00 ص
دينار أردني ٢٤.٦٧٥٧ ٢٤.٨٢٨٨ 03/13 2:00 ص
جنيه إسترليني ٢١.٢٤٥ ٢١.٤٤٠٢ 03/13 2:00 ص
كرون دنماركي ٢.٤٨٨٨ ٢.٥٣١٩ 03/13 2:00 ص
كرون نرويجي ٢.٠٢٨٤ ٢.٠٥٤٩ 03/13 2:00 ص
يورو ١٨.٥٠٢٨ ١٨.٨٢٠٨ 03/13 2:00 ص
دولار أمريكي ١٧.٥٠ ١٧.٦٠ 03/13 2:00 ص
فرنك سويسري ١٧.٢٦١٨ ١٧.٤٥١٦ 03/13 2:00 ص
ين ياباني ١٥.١٥١٥ ١٥.٣٤٠٧ 03/13 2:00 ص
دولار استرالي ١٣.١٢٣٣ ١٣.٢٩١٩ 03/13 2:00 ص
دولار كندي ١٢.٩٤٨٦ ١٣.١٠٥٣ 03/13 2:00 ص
كرون سويدي ١.٩٣٣٧ ١.٩٥٨ 03/13 2:00 ص

 

 

 

 

المصدر : 365 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط