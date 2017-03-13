أخبار عاجلة

مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور" -
بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي -
برومو أمير كرارة مع غادة عادل في #تعشبشاي -
د.حسام موافي: يوضح أسباب الصداع - لعلهم يفقهون -
الشيخ خالد الجندي يلقي قصيدة مُبكية على الهواء "أهنتوا الدين بجرائمكم" - لعلهم يفقهون -
د. حسام موافي: عالجت 1000 مريض صداع بـ"الاعتكاف" - لعلهم يفقهون -
اتهام زعيم المعارضة في زامبيا بالخيانة -
دي ميستورا: محادثات جنيف أحرزت "تقدم هش" -
محافظ دمياط ينفي إلغاء قرار غلق المقاهي.. ويحيل صاحب مقهى للنيابة -
رئيس سلوفينيا يُعزي السيسي في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

سعر الريال السعودي الإثنين 13-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء

Google+ Print
سعر الريال السعودي الإثنين 13-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء سعر الريال السعودي الإثنين 13-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء

سمر العشري

سعر الريال اليوم في مصر مع تعاملات اليوم بالتزامن مع معاودة ارتفاع سعر الدولار ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.76 جنيه مصري في بنك الإمارات المشرق ، وفي حالة البيع 4.69 جنيه مصري في بنك   وآخرون  ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل .

سعر الريال اليوم الإثنين في البنوك  :

البنك سعر الشراء سعر البيع
مصر-إيران-للتنمية 4.6383 4.7920
بنك-الإئتمان-الزراعي 4.6550 4.7020
مصرف-ابو-ظبي 4.7113 4.7603
البنك-المصري-الخليجي 4.7333 4.7613
بنك-سايب 4.1994 4.2267
البنك-الأهلي 4.6660 4.6930
بنك-البركة 4.5650 4.7707
بنك-القاهرة 4.6481 4.6952
بنك-الاسكندرية 4.7064 4.7383
البنك-العربي-الافريقي 4.6452 4.6983
البنك-المركزي 4.7012 4.7308
بنك-مصر 4.6660 4.6906
بنك-بلوم-مصر 4.6928 4.7196
بنك-فيصل- 4.6414 4.7174
كريدي-أجريكول 4.7197 4.7464
بنك-التعمير-والإسكان 4.1010 4.8080
بنك-بيريوس 4.6943 4.7181
بنك-قناة-السويس 4.6663 4.6946
المصرف-المتحد 4.6817 4.7333
البنك-التجاري-الدولي 4.6915 4.7213
المصري-لتنمية-الورادات 0.0000 0.0000
البنك-الأهلي-المتحد 4.6800 4.7300
بنك-المشرق 4.6900 4.7200
بنك-الاستثمار-العربي 4.6900 4.7200
بنك-HSBC 4.7500 4.8000

سعر الريال اليوم في السوق السوداء  :

أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك ، ويصل سعر الشراء الي  4.80 جنيه مصري ، وسعر البيع 4.90 جنيه مصري .

 

 

 

 

المصدر : مصر365

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط