سعر الريال السعودي الإثنين 13-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الريال اليوم في مصر مع تعاملات اليوم بالتزامن مع معاودة ارتفاع سعر الدولار ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.76 جنيه مصري في بنك الإمارات المشرق ، وفي حالة البيع 4.69 جنيه مصري في بنك مصر وآخرون ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل .
سعر الريال اليوم الإثنين في البنوك :
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|4.6383
|4.7920
|بنك-الإئتمان-الزراعي
|4.6550
|4.7020
|مصرف-ابو-ظبي
|4.7113
|4.7603
|البنك-المصري-الخليجي
|4.7333
|4.7613
|بنك-سايب
|4.1994
|4.2267
|البنك-الأهلي
|4.6660
|4.6930
|بنك-البركة
|4.5650
|4.7707
|بنك-القاهرة
|4.6481
|4.6952
|بنك-الاسكندرية
|4.7064
|4.7383
|البنك-العربي-الافريقي
|4.6452
|4.6983
|البنك-المركزي
|4.7012
|4.7308
|بنك-مصر
|4.6660
|4.6906
|بنك-بلوم-مصر
|4.6928
|4.7196
|بنك-فيصل-
|4.6414
|4.7174
|كريدي-أجريكول
|4.7197
|4.7464
|بنك-التعمير-والإسكان
|4.1010
|4.8080
|بنك-بيريوس
|4.6943
|4.7181
|بنك-قناة-السويس
|4.6663
|4.6946
|المصرف-المتحد
|4.6817
|4.7333
|البنك-التجاري-الدولي
|4.6915
|4.7213
|المصري-لتنمية-الورادات
|0.0000
|0.0000
|البنك-الأهلي-المتحد
|4.6800
|4.7300
|بنك-المشرق
|4.6900
|4.7200
|بنك-الاستثمار-العربي
|4.6900
|4.7200
|بنك-HSBC
|4.7500
|4.8000
سعر الريال اليوم في السوق السوداء :
أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك ، ويصل سعر الشراء الي 4.80 جنيه مصري ، وسعر البيع 4.90 جنيه مصري .
المصدر : مصر365
إعلان - Ads إعلان - Ads