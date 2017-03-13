سعر الحديد والاسمنت اليوم الإثنين 13/3/2017 وارتفاع نسبي فى سعر الأسمنت

سمر العشري

شهد سعر الحديد في مصر زيادة كبيرة تزيد عن ألف جنيه خلال أقل من عشرة أيام، حيث أعلن عز عن زياد قدرها 600 جنيه أول مارس أثناء إعلانه تسعيرة مارس، ثم قام برفع السعر مجددا منذ يومين أكثر من 500جنيه في طن الحديد ليصل سعر طن حديد عز اليوم إلى 9800 جنيه.

سعر الحديد اليوم الإثنين :

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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