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سعر الحديد والاسمنت اليوم الإثنين 13/3/2017 وارتفاع نسبي فى سعر الأسمنت

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سعر الحديد والاسمنت اليوم الإثنين 13/3/2017 وارتفاع نسبي فى سعر الأسمنت سعر الحديد والاسمنت اليوم الإثنين 13/3/2017 وارتفاع نسبي فى سعر الأسمنت

شهد سعر الحديد في مصر زيادة كبيرة تزيد عن ألف جنيه خلال أقل من عشرة أيام، حيث أعلن عز عن زياد قدرها 600 جنيه أول مارس أثناء إعلانه تسعيرة مارس، ثم قام برفع السعر مجددا منذ يومين أكثر من 500جنيه في طن الحديد ليصل سعر طن حديد عز اليوم إلى 9800 جنيه.

سعر الحديد اليوم الإثنين :

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 9750 جنيه 9750 جنيه
حديد بشاي 9700 جنيه 9700 جنيه
حديد العتال 9650 جنية 9650 جنية
حديد عطيه 9650 جنية 9650 جنية
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي 9600 جنيه 9600 جنيه
حديد المصريين غير متاح غير متاح
حديد الكومي غير متاح غير متاح
ستيل 9020 جنية 9020 جنية
حديد العشري 9500 جنيه 9500 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد الجيوشي 9500 جنيه 9500 جنيه
حديد مصر ستيل 9500 جنيه

9500 جنيه

 

سعر الأسمنت اليوم الإثنين :
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 763 جنية
أسمنت النصر النصر 738 جنية
أسمنت اسيوط المهندس 770 جنية
الفهد الفهد 730 جنية
شركة صناعات مواد البناء التعمير 730 جنية
أسمنت أسيك المنيا أسيك غير متاح
أسمنت حورس حورس غير متاح
أسمنت النهضة الصخرة 720 جنية
أسمنت وادي النيل المصري 733 جنية
أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 728 جنية
أسمنت العريش العسكري 730 جنية
أسمنت سيناء سيناء 725 جنية
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 728 جنية
السويس للأسمنت السويس 753 جنية
أسمنت بورتلاند طرة طرة 755 جنية
أسمنت تكنو تكنو 720 جنية
أسمنت حلوان حلوان 755 جنية
أسمنت شورى شورى 723 جنية
مصر بني سويف مصر بني سويف 728 جنية
السويدي السويدي 760 جنية
جنوب الوادي جنوب الوادي 725 جنية
مصر للأسمنت قنا المسله 728 جنية

 

 

 

 

المصدر : مصر 365 

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