سعر الذهب اليوم الإثنين 13-3-2017 في مصر

سمر العشري

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار من جديد أمام الجنيه المصري ، سجل الجرام عيار 21 نحو 602 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 516 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 401 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 688 جنيهًا ، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.816 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الإثنين :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر عيار 24 688 عيار 22 631 عيار 21 602 عيار 18 516 عيار 14 401 عيار 12 344 الاونصة 21,397 الجنيه الذهب 4,816 الكيلو 688,000

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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