سعر الذهب اليوم الإثنين 13-3-2017 في مصر

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار من جديد أمام الجنيه المصري ، سجل الجرام عيار 21 نحو 602 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 516 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 401 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 688 جنيهًا ، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.816 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم الإثنين :
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|688
|عيار 22
|631
|عيار 21
|602
|عيار 18
|516
|عيار 14
|401
|عيار 12
|344
|الاونصة
|21,397
|الجنيه الذهب
|4,816
|الكيلو
|
688,000
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads