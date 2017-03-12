حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 13/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: القمر المكتمل في برج العذراء قد يعرضك لملامة ما أو لعتب أو لمحاسبة، ويزعجك انتقاد لك ويخرجك عن طورك



عاطفياً: تتخلص من مطبات صعبة وتكون مستعداً وتستقبل الأمر بشجاعة، لكن لا تهمل الشريك



صحياً: ممارسة كرة الطاولة رياضة خفيفة ومنشطة تحرّك الجسم ولا ترهقك كثيراً

ابراج مكتوب برج الجوزاء قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك. المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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