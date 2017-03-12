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أسعار العقارات فى القاهرة الكبرى ما بين أقل من ألفى جنيه و14 ألف جنيه

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أسعار العقارات فى القاهرة الكبرى ما بين أقل من ألفى جنيه و14 ألف جنيه أسعار العقارات فى القاهرة الكبرى ما بين أقل من ألفى جنيه و14 ألف جنيه

تراوح سعر متر الوحدات السكنية فى العاصمة المصرية، القاهرة الكبرى، بين 1900 جنيه كأقل سعر، و14 ألف جنيه كأعلى سعر، بحسب تقرير حديث لموقع عقار ماب.
وقال التقرير: إن سعر المتر فى الوحدات السكنية فى منطقة فيصل بلغ 1900 جنيه، لكنه وصل إلى 14 ألف جنيه فى منطقة الزمالك.
وهذا يعنى أنه إذا كنت من الذين يبحثون عن عقار رخيص الثمن، فلا يوجد فى القاهرة أو الجيزة أقل من 1900 جنيه فى فيصل، وعلى بعد أمتار منها حيث توجد منطقة حدائق الأهرام، من الممكن للباحث عن عقار جديد أن يجد سعر متر مناسب يصل إلى 2750 جنيها، وتتميز العقارات فى منطقة بدر وعين شمس، وحى الجيزة، والهرم والعاشر من رمضان بأنها عقارات أسعار المتر فيها لا يتجاوز 3 آلاف جنيه.
وإذا كنت من الذين يبحثون عن منطقة بعيدة عن زحام العاصمة، وبحسب التقرير، توجد وبسعر مناسب من الممكن أن تجد هدفك فى عقارات داخل منطقة مايو والعبور حيث يتراوح سعر المتر فيها من 3 ــ 4 آلاف جنيه، وحسب التقرير فإن أسعار المتر فى عقارات مناطق الشيخ زايد، والعجوزة، ومصر الجديدة يتراوح من 5 ــ 6 آلاف جنيه.
أما مناطق الجديدة، والمهندسين، والقاهرة الجديدة حيث توجد أحياء التجمع الخامس، والأول، وعدد من الأحياء الراقية فإن سعر المتر فيها يتراوح من 6 ــ 7 آلاف للمتر، ويرتفع سعر المتر فى مناطق الدقى، والمنيل، حيث قلب العاصمة إلى ما يتراوح من 7 ــ 8 آلاف جنيه، وعلى الرغم من بعد مناطق الرحاب ومدينتى عن قلب العاصمة فإن سعر المتر فى هذه المناطق يزيد عن 8 آلاف جنيه، ويقترب من سعر المتر فى منطقة جاردن سيتى التى توجد فيها عدد كبير من الوزرات والمصالح الحكومية، وتعد منطقة الزمالك من أغلى المناطق فى القاهرة حيث يصل فيها سعر المتر إلى أكثر من 14 ألف جنيه.
«تحب تسكن فى كومباوند ولا فى شقة عادية؟»، تحت هذا العنوان أوضح الموقع مميزات وعيوب السكن فى كومباوند، أو خارج كومباوند.
وقال الموقع: إن هناك مميزات للسكن فى عقار داخل كمبوند، منها الانعزال، والذى اعتبرها أهم المميزات، فضلا عن الحراسة، والهدوء، والخدمات، والخصوصية، وتوافر أماكن ترفيهية، وجراج، والمساحات الخضراء:
أما عن عيوب السكن فى الكمبوند فتتمثل فى التقييد، والمحدودية فى الاختيارات، وبعد المكان، وغلاء الأسعار.

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