كيفية تقوية العظام حتى الثمانين عام

شيماء مصطفى

دائماً و ابداً تبقى مقولة ” الوقاية خير من العلاج” هى الافضل و الاكثر واقعية اذا ما تحققت بالفعل ، و لعل من اكثر ما يمكن تطبيق هذه المقوله عليه هى مشكلات العظام التي ما ان تبدأ فلا تنتهي باستمرار الحياة و ذلك يكون مؤشر لعدم الاهتمام بالعظام و اهمال اهم جزء في جسدك و الذي يساعدك في كل شئ و من اكثر التعقيدات التي تواجه الجميع هى الام العظام فلا علاج لها سوى المسكنات و بعد الادوية التي يجب الاستمرار عليها مع الاحتفاظ بقائمة عريضة من الممنوعات التي لا نتمكن من الالتزام بها ، لذلك عليكم البدء من الان مهما كان العمر ولكن الاهتمام الذي سنتحدث عنه سيمنحكم بعض الوقاية و الحماية الضرورية التي يمكنها مساعدة العظام بعد تقدم العمر ..

1◄ الكالسيوم : العظام اساسها الكالسيوم و بالتالي فإن استهلاج مصادر الكالسيوم لها تأثير كبير على تقوية العظام لذلك عليكم باضافة الكالسيوم بغزارة في مصادر الغذاء كما يمكنكم اضافة حبوب الكالسيوم للادوية التي تتناولوها لتكون مصدر ثابت بجوار الغذاء للكالسيوم ، و كذلك الام الحامل او المرضعات يحتاجن الى مزيد من الكالسيوم لحماية انفسهن من هشاشة العظام و ضعفها بعد الحمل و الولادة ..

2◄ فيتامين دال D : العامل الرئيسي الثاني و الذي يساعد في تنظيم عملية تخزين الكالسيوم ومن العناصر الهامة للعظام هى فيتامين D و الذي يمكن الحصول عليه من مصدره الرئيسي الشمس عن طريق التعرض لها لفترات قليلة يومياً او يوم بعد يوم بالاضافة الى تناول الاغذية التي تحتوي على الفيتامين و كذلك الحبوب الدوائية التي يمكن استخدامها بجانب الغذاء و الشمس ، يحتاج الجسم الى فيتامين D بكميات صغيرة تُقاس بالوحدة الدولية International Unit ، و بشكل عام فان الاشخاص الذين يتراوح اعمارهم من 19 الى 50 عام يحتاجون 200 وحدة دولية من الفيتامين بشكل يومي و الذين تتراوح اعمارهم من 51 الى 70 عام يحتاجون الى 400 وحدة دولية و من تتجاوز اعمارهم 71 عام يحتاجون الى 600 وحدة دولية من الفيتامين .

3◄ النظام الغذائي : اضافة العناصر الغذائية الهامة الى الغذاء بشكل يومي يوفر العديد من الجهد و التعب الذي قد تتعرضوا له مع مرور الوقت و خاصة الاغذية التي تحتوي على فيتامين A و المعادن مثل الزنك و المغنسيوم وكذلك العناصر البروتينية المختلفة جميعها يساعد في تكوين عوامل مشتركة لتقوية عظام الجسم بالاضافة الى تقوية المناعة و الصحة بشكل عام لذلك يجب اتباع نظام غذائي مفيد و يمكنكن استشارة اخصائي تغذية لإفادتكم بأفضل الوجبات الصحية المختلفة التي يمكنكم اضافتها لوجباتكم .

4◄ في الحركة بركة : من الامثلة القديمة التي كانوا دائماً ما يرددونها و يتبعونها ، فالحركة التي نبذلها على شكل تمارين رياضية او الاعمال المختلفة اليومية تساعد بشكل كبير في تجديد الدورة الدموية و تقوية العظام و بناء كتلة عضلية قوية يمكنها الصمود امام اي مؤثرات نواجهها مع تقدم العمر بالاضافة الى الوزن المثالي و الذي يشكل واحد من اهم المخاطر التي تسبب العديد من الامراض مع تقدم العمر ..

5◄ نصائح جانبية : في حالة الالتزام بالنصائح السابقة ستجدون مع الوقت كم تغيرت حياتكم للافضل و تدريجياً ستجدون انفسكم تدركون اهمية الاهتمام بالحياة الصحية و عدم السماح لاي شئ ضار يؤثر على انظمتكم التي بذلتم فيها الكثير من المجهود للوصول الى هذا التقدم و بالتالي فإن العوامل التي قد تؤثر على النظام الصحى المتبع مثل التدخين و ادمان الكحوليات و غيرها من الطبيعي ان يتم التوقف عنها لانها اول عدو لاي نظام صحي يمكنكم اتباعه

شبكةعيونالإخبارية

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