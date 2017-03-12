السجن 10 سنوات لمتهمين صورا مواطنا بـ ''قميص نوم'' على طريقة ''الأسطورة''

سمر العشري

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الأحد، بالحبس 10 سنوات على المتهمين بخطف مواطن والتشهير به عن طريق إجباره على ارتداء "قميص نوم" وتصويره، ثم نشر مقاطع فيديو له على موقع "يوتيوب"، على طريقة مسلسل "الأسطورة".

والمتهمين الصادر ضدهم الحكم: "علاء سيد 30 سنة، حداد حضوريًا، والمتهم الثاني أحمد سعيد 31 عام (هارب) بالسجن 10 سنوات، لقيامهم بخطف المواطن ( سيد ع ف 23 سنة) والاعتداء عليه والتشهير به في القضية رقم 10961 جنايات مركز أبوصوير.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات، وعضوية كلا من محمد شرف الدين، ومحمود الشربيني، وأمانة سر محمد فؤاد، ومحمد عبد الستار.

وقال رئيس المحكمة للمتهم :"أنا استعملت معك أقصى أنواع الرحمة والرأفة، وده مش معناه أنك أول ما تشوف مشاهد "هابطة" ومش كل حاجه في التلفزيون والإعلام تتقلد وإحنا ما أخدناش بمحضر الصلح اللي أنت قدمته بسبب انتشار فيديو يثبت ارتكاب الواقعة واعترافاتك للنيابة".

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، تمكنت من القبض على متهم بتهمة خطف مواطن والاعتداء عليه، وتصويره بملابس نساء والتشهير به بعد نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر : مصراوي

شبكةعيونالإخبارية

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