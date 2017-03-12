أفضل 10 أعشاب وبهارات لتحسين صحة العقل

شيماء مصطفى

تستخدم كلا من البهارات والأعشاب عادة لإضافة النكهات للطعام ، ولكن القليل من الأشخاص يكون على وعي بالفوائد الصحية الغير معدودة لاستهلاك هذه المكونات ، فهناك البعض منها القادر على فعل تغيرات مذهلة لصحة العقل ، فمنذ قديم العصور وهذه البهارات والأعشاب تستخدم ويتم تناولها بشتى الطرق لعلاج بعض المشكلات المتعلقة بصحة الإنسان .

وهذه العلاجات ذات الطابع القديم تعتبرأكثر فاعلية في تعزيز قوة العقل وتحسن إنتجاية للعقل عموما ، بداية من إنتاج الخلايا الجذعية للدماغ إلى حماية خلايا الدماغ من التدمير ، فتستطيع هذه العلاجات المنزلية القديمة التعامل بشكل جيد مع العقل البشري ، ويعتبر العقل هو الجزء الأكثر تعقيدا في جسم الإنسان ، حيث يعد المركز القيادي للجهاز العصبي بأكمله ، ولذلك من الضروري الإهتمام بتحسين وظائف هذا العضو الفعال في جسم الإنسان .

أكدت العديد من الدراسات العلمية أن الأعشاب والبهارات تستطيع أن تفيد العقل بعدة طرق مختلفة من الصعب فهمها ، لذلك يقدم هذا المقال قائمة بهذه المكونات المفيدة لصحة العقل ، والتي يجب التعرف عليها لجني المنافع الصحية التي تقدمها ، حيث تعمل على علاج مشكلات العقل والجهاز العصبي ، ولكن يجب الحذر إذا كنت تعاني من بعض المشكلات الصحية الأخرى ، فيجب استشارة طبيبك الخاص قبل البدء في تجربة هذه الأعشاب والبهارات .

أفضل الأعشاب والبهارات التي تعزز صحة العقل :

1- الكركم : يعرف هذا البهار التقليدي والشعبي بقدرته على تعزيز صحة العقل ، ويساعده في تأدية وظائفه بفاعلية ، كما أن المركبات المميزة المكونة للكركم تعرف بقيامها بتحسين الأداء المعرفي للعقل بصورة كبيرة .

2- القرنفل : يتميز القرنفل بوجود عدة مكونات تساعد في التخلص من الضغط العصبي ، حيث تساعد المخ في البقاء خاليا من هذه الضغوط ، كما يعرف بقدرته على تعزيز قوة الذاكرة وقدرة العقل على الإنتاج والإبتكار .

3- عشب الساج : يعتبر عشب الساج من الأعشاب الممتازة لتحسين وظائف العقل ، لذلك ينصح بتناول هذا العشب ضمن النظام الغذائي للمساعدة في تحسين وظائف عقلك بصورة فعالة .

4- القرفة : تعتبر القرفة من المكونات الشهيرة في نطاق واسع من العالم ، وتعرف بقدرتها العلاجية للمشكلات الصحية المختلفة ، حيث تعمل على الوقاية من التعرض للإصابة بالاضطرابات العصبية المختلفة ، كما أنها فعالة في تحسين القدرات الإدراكية وعلاج مشكلات الجهاز العصبي المختلفة .

5- الزعتر : يعتبر الزعتر من الأعشاب القوية دائمة الخضرة ، والذي يتمتع بالعديد من الخصائص التي تعزز القدرة على التفكير والإبتكار ، كما يعمل على تحسين القدرة على التركيز ويقوي الذاكرة أيضا ، لذلك يجب إدخاله ضمن مكونات النظام الغذائي بإنتظام .

6- البابونج “الكاموميل” : وجدت العديد من الدراسات والأبحاث أن نبات الكاموميل لديه تأثيرا محفزا على المخ ، لذلك ينصح بتناول كوبا من شاي الكاموميل يوميا ليساعدك في القدرة على التركيز واليقظة ، يقوي ذاكرتك ويحسن صحة عقلك بشكل عام .

7- الفلفل الأسود : ينال الفلفل الأسود الكثير من الشهرة ، كما يستخدم على نطاق واسع لأغراض الطهي حول العالم ، بالإضافة لذلك يتمتع بقدرته على التخلص من بعض المشكلات الصحية ، ومن أهم فوائدة أنه يساعد في تعزيز وظائف المخ بفاعلية كبيرة .

8- جوزة الطيب : تستخدم جوزة الطيب في كثير من دول العالم وهي من البهارات الغنية التي تساعد في تحسين صحة العقل بطرق مختلفة ، حيث أثبتت بعض الدراسات قدرتها على حماية خلايا المخ من التدمير ، إلى جانب الوقاية من بعض الأمراض العقلية .

9- إكليل الجبل “الروزماري” : يستخدم هذا العشب منذ قديم العصور كعلاج شعبي للتخلص من العديد من المشكلات الصحية ، ومن أهم منافعه الصحية أنه يعزز إنتاجية العقل ويساعد في الحفاظ على صحته .

10- النعناع : يعتبر النعناع من الأعشاب التي تعرف بفاعليتها في تنشيط المخ ، لذلك فتناول كوب واحد من شاي النعناع يساعدك في تنشيط عقلك ويحسن من وظائفه المختلفة في جسمك .

شبكةعيونالإخبارية

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