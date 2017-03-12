الرجيم المعجزة يفقدك الكرش و الارداف و الزنود و الافخاذ في 30 يوم تخسر معه 10 كيلو .
البرنامج الغذائي
افطار الصباح
كوب دافئ من مغلي الاعشاب +ثمرة فاكهة من الافضل تفاحة + علبة زبادي طبيعي
الغذاء
ملعقة كبيرة من الشوفان ممزوجة في علبة زبادي طبيعي ثم كوبين من الماء +
300 غرام من الخضار مطهوة على البخار مع ملعقة كبيرة من زيت زيتون او طبق شوربة خضار
السناك
ثمرة فاكهة
العشاء
1 ملعقة كبيرة شوفان ممزوجه في علبة زبادي طبيعي و بعدها كوبين ماء+ بيضة او نصف فخذ دجاج او شريحة ديك رومي.
قبل النوم
كوب من منقوع بذور الشمر.
البرنامج الرياضي
المشي يوميا ساعة متواصلة .
توصيات
شرب كوبين ماء دافئ قبل اي وجبة .
التوقف عن الاكل مع المغرب .
الفرق بين الوجبات الثلاثة 5 ساعات .إعلان - Ads إعلان - Ads