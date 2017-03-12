الرجيم المعجزة يفقدك الكرش و الارداف و الزنود و الافخاذ في 30 يوم تخسر معه 10 كيلو

شيماء مصطفى

الرجيم المعجزة يفقدك الكرش و الارداف و الزنود و الافخاذ في 30 يوم تخسر معه 10 كيلو .

البرنامج الغذائي

افطار الصباح

كوب دافئ من مغلي الاعشاب +ثمرة فاكهة من الافضل تفاحة + علبة زبادي طبيعي

الغذاء

ملعقة كبيرة من الشوفان ممزوجة في علبة زبادي طبيعي ثم كوبين من الماء +

300 غرام من الخضار مطهوة على البخار مع ملعقة كبيرة من زيت زيتون او طبق شوربة خضار

السناك

ثمرة فاكهة

العشاء

1 ملعقة كبيرة شوفان ممزوجه في علبة زبادي طبيعي و بعدها كوبين ماء+ بيضة او نصف فخذ دجاج او شريحة ديك رومي.

قبل النوم

كوب من منقوع بذور الشمر.

البرنامج الرياضي

المشي يوميا ساعة متواصلة .

توصيات

شرب كوبين ماء دافئ قبل اي وجبة .

التوقف عن الاكل مع المغرب .

الفرق بين الوجبات الثلاثة 5 ساعات .

شبكةعيونالإخبارية

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