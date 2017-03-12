رسالة مؤثرة من الإعلامي عماد أديب لشقيقه عمرو

شيماء مصطفى

كتب الإعلامى الكبير عماد الدين أديب مقالة مؤثرة بصحيفة "الوطن" عن علاقته بشقيقه الأصغر الإعلامى عمرو أديب الذى يمر بوعكة صحية دخل على أثرها للمستشفى وأجرى عملية جراحية لتركيب دعامتين بالقلب.

وجاء نص المقالة كالتالى:

خلع الدكتور عبدالحميد وفا، كبير أساتذة أمراض النساء والولادة، كمامته الطبية، وقال لوالدى ولى: «مبروك عليكم، جالكم ولد».

وبعد دقائق حملت على يدى أخى «عمرو»، ساعتها قال لى والدى، رحمة الله عليه: «ابسط يا سيدى، بقى عندك أخ».

كانت فرحتي غامرة بميلاد أخي، فلقد عشت عشر سنوات الطفل الوحيد والأوحد لأبى وأمى، لذلك كنت دائمًا أسأل أمي: «متى يكون لى أخ ألعب معه وأرعاه وأهتم به؟».

وجاء «عمرو»، وبعده بعامين «عادل».. وكانت فرحتى بهما لا توصف.

وبعد نكسة 1967، اضطر والدي إلى العمل فى لبنان، يومها قال لى: «يا عماد، انت دلوقتى راجل البيت، وأمك وأخواتك مسئوليتك».

عبارة تضع على كاهل صبي فى الـ13 عامًا مسؤولية استثنائية ضخمة.

والحمد لله كنت على مستوى المسؤولية.

كنت مسئولًا عن إخوتي فى المدرسة، وكنت أوقع شهاداتهم الدراسية كل فصل دراسى.

ولا أنسى مشهد كل يوم جمعة، حينما كنت أصطحب «عمرو وعادل» إلى سينما مترو، لحضور حفل الكارتون، لمشاهدة توم وجيرى.

أذكر أول عصفور كنارى، وأول سمكة ملونة اشتريتها لـ«عمرو».

وأذكر أول مرة اصطحبته إلى مسرح «الليسيه» لمشاهدة مسرحية «العيال كبرت»، ويومها أقنعته أنهم يوزعون سندوتشات «شاورمة» مجانية بين فصول المسرحية!

وشاهدت «عمرو» يكبر أمامي، يعشق القراءة والموسيقى والزمالك والكباب والكبدة. ورأيته يتطور وينضج ويدرس الإعلام كما أخذته من يده لمشاهدة «توم وجيرى»، أمسكت بيده لدخول الصحافة والعمل معى.

وأشهد أنه عمل بصبر واجتهاد منقطعة النظير، وكان يذهب إلى مطابع «الأهرام» فى «قليوب» لمتابعة طباعة مجلة «كل الناس» خمسة أيام فى الأسبوع بكفاءة نادرة.

كبر «عمرو» وأصبح صحفيًا بارعًا، ثم أصبح نجمًا تليفزيونيًا هو الأكثر شعبية على الإطلاق وسط أبناء جيله.

كلنا فى مهنة الإعلام نُدمن التنافس، ونكره أن يتفوق علينا غيرنا، إلا فى حالتي مع أخى «عمرو»، إنه الشخص الوحيد الذي أشعر بسعادة أنه أفضل منى.

هذا الشعور لا يأتيك إلا مع أولادك!

إخوتي ليسوا إخوتي، بل إنهم أولادي!

وحينما دخل «عمرو» غرفة الجراحة منذ ساعات بعد جهد انتحارى فى عمله بقناة «أون تى فى» توقفت الحياة أمامي.

قطعه من قلبى، وجزء من روحى، شريط من أهم ذكرياتي تحت مشرط الجراح!

لم يتحمل صدر وقلب «عمرو» هموم البسطاء والفقراء فى السيول، أو فى مستشفى أبوالريش لم يتحمل قلبه مشهد «منى السيد» وهي تجر كل صباح عربة وزنها أكثر من مائتى كيلو جرام، ولم يحتمل قلبه بكاء أطفال مستشفى أبو الريش لم يتحمل قلب «عمرو» جنون ارتفاع الأسعار على البسطاء بعد تحرير سعر الصرف!

7 أيام فى الأسبوع لينتحر عمرو أديب ببطء، ليقدم لجمهوره أفضل مادة إعلامية خمسة أيام على الهواء وفى السادس يسافر إلى بيروت، وفي السابع يسجل حلقة فنية ثم يعود إلى القاهرة من المطار إلى الاستوديو!

إنه الانتحار البطيء فى الزمن الصعب المجنون الذي لا يرحم، والذي يأخذ ولا يعطى.

عشت حياتى أعرف كم أحب أخي «عمرو»، لكنني لم أدرك مقدار هذه المشاعر، إلا حينما استشعرت خطر فقدانه فعلًا، صدق المثل القائل: حينما ينجرح إصبع الإنسان يهتف تلقائيًا: «أخ خ خ!»

شبكةعيونالإخبارية

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