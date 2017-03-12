ًصحيفة بريطانية تكشف سر الثراء الفاحش لـ«بوتين»

شيماء مصطفى

كشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية سر الثراء الفاحش للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والذي جعله واحدًا من أثرياء العالم.

وقالت الصحيفة، إن بوتين يمتلك كنزا عملاقا يوفر له كمية غير محدودة من الذهب والبلاتين والمعادن الثمينة، حيث إن سلسلة جبال Kondyor Massif، تنتج كمية من المعادن مثيرة للإعجاب.

ويعتقد أن بوتين يمتلك صافي ثروة تصل إلى 150 مليار دولار، وهي ما تجعله يعيش كالملوك، مشيرة إلى أن ثروة التعدين جعلت روسيا واحدة من أكثر الدول نفوذا في العالم.

وفي عام 2011، أشار مسح أمريكي إلى أن القيمة السنوية للتعدين في روسيا كانت 222.6 مليون جنيه إسترليني، وقد صنفت روسيا من بين قادة العالم في إنتاج المعادن الطبيعية، واكتشفت العام الماضي أفيد طريقة جديدة لاستخراج الذهب من الفحم العادي.

وأوضحت شركات الأعمال المنجمية أنهم قاموا باستخراج 3 ملايين أوقية من البلاتين منذ الاتحاد السوفيتي، في عام 2011 تم سحب 121336 أوقية من البلاتين، ووفقًا للأسعار الحالية ستكون قيمتها نحو 100 مليون جنيه إسترليني.

وتتكون واحدة من الساعات التي يمتلكها بوتين من البلاتين، كما أنها مطلية بالذهب والياقوت الكريستال وحزام جلد التمساح المخيط يدويا.

شبكةعيونالإخبارية

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