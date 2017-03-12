مصدر بالتموين: الوزير يعتزم تغيير منظومة الدعم.. و4 سلع أساسية فقط على البطاقات

شيماء مصطفى

قال مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، يبحث ربط السلع على البطاقات التموينية، مضيفًا أنه من المقرر أن يتم إعلان القرار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر- في تصريحات ، اليوم - أن وزير التموين اجتمع مع شركات البطاقات الذكية لحذف 52 سلعة من إجمالي 56 سلعة مُسجلة على ماكينات الصرف، استعدادًا لاقتصار الدعم العيني على 4 سلع أساسية، هي:"الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة".

وأشار المصدر، إلى أن المصيلحي ركز خلال الفترة الماضية على توفير أرصدة كافية من السلع الأساسية، حيث تم إلزام شركة السكروالصناعات التكاملية بتوفير 130 ألف طن سكر شهرياً لصالح وزارة التموين، على أن تقوم 4 شركات لإنتاج السكر من البنجر وهي (الفيوم، والنوبارية، والدلتا، والدقهلية) بتوفير 90 ألف طن للسوق المحلي بجانب 30 ألف طن للشركات الصناعية في عبوات "جامبو" زنة طن للعبوة الواحدة.

كما وقع الدكتور علي المصيلحي، اتفاقًا مع أصحاب مضارب الأرز يقضي بتوريد الأرز الأبيض لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين.

ونص العاقد على توريد أصحاب المضارب للأرز بسعر 630 قرشًا للوزارة، على أن يباع الكيلو للمستهلك بسعر 650 قرشًا كما تم الاتفاق على أن يكون الحد الأدنى للتوريدات 200 طن شهرياً للمضرب الواحد أو شركة التعبئة ويسمح بالزيادة لمن يرغب من الموردين وفتح الباب أمام الراغبين في الانضمام للاتفاق، على أن يبدأ التوريد منتصف مارس الجاري.

وأردف المصدر، أن الوزارة ستُعلن أسعار المقررات فور إقرار ربط السلع حتى يكون المواطن على دراية كاملة بأسعار السلع للحد من تلاعب البعض في الأسعار.

وتابع المصدر، أنه فور إقرار تحديد السلع التموينية سيتمكن المواطن من صرف مقررات بقيمة الدعم المخصص له، على أن يدفع فارق السعر في حالة تجاوز قيمة الدعم المخصص له.

شبكةعيونالإخبارية

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