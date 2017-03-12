أخبار عاجلة

مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور" -
بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي -
برومو أمير كرارة مع غادة عادل في #تعشبشاي -
د.حسام موافي: يوضح أسباب الصداع - لعلهم يفقهون -
الشيخ خالد الجندي يلقي قصيدة مُبكية على الهواء "أهنتوا الدين بجرائمكم" - لعلهم يفقهون -
د. حسام موافي: عالجت 1000 مريض صداع بـ"الاعتكاف" - لعلهم يفقهون -
اتهام زعيم المعارضة في زامبيا بالخيانة -
دي ميستورا: محادثات جنيف أحرزت "تقدم هش" -
محافظ دمياط ينفي إلغاء قرار غلق المقاهي.. ويحيل صاحب مقهى للنيابة -
رئيس سلوفينيا يُعزي السيسي في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

مصدر بالتموين: الوزير يعتزم تغيير منظومة الدعم.. و4 سلع أساسية فقط على البطاقات

Google+ Print
مصدر بالتموين: الوزير يعتزم تغيير منظومة الدعم.. و4 سلع أساسية فقط على البطاقات مصدر بالتموين: الوزير يعتزم تغيير منظومة الدعم.. و4 سلع أساسية فقط على البطاقات

قال مصدر مسؤول بوزارة والتجارة الداخلية، إن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، يبحث ربط السلع على البطاقات التموينية، مضيفًا أنه من المقرر أن يتم إعلان القرار خلال الفترة المقبلة.
 
وأضاف المصدر- في تصريحات ، اليوم  - أن وزير التموين اجتمع مع شركات البطاقات الذكية لحذف 52 سلعة من إجمالي 56 سلعة مُسجلة على ماكينات الصرف، استعدادًا لاقتصار الدعم العيني على 4 سلع أساسية، هي:"الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة".
 
وأشار المصدر، إلى أن المصيلحي ركز خلال الفترة الماضية على توفير أرصدة كافية من السلع الأساسية، حيث تم إلزام شركة السكروالصناعات التكاملية بتوفير 130 ألف طن سكر شهرياً لصالح وزارة التموين، على أن تقوم 4 شركات لإنتاج السكر من البنجر وهي (الفيوم، والنوبارية، والدلتا، والدقهلية) بتوفير 90 ألف طن للسوق المحلي بجانب 30 ألف طن للشركات الصناعية في عبوات "جامبو" زنة طن للعبوة الواحدة. 
 
كما وقع الدكتور علي المصيلحي، اتفاقًا مع أصحاب مضارب الأرز يقضي بتوريد الأرز الأبيض لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين.
 
ونص العاقد على توريد أصحاب المضارب للأرز بسعر 630 قرشًا للوزارة، على أن يباع الكيلو للمستهلك بسعر 650 قرشًا كما تم الاتفاق على أن يكون الحد الأدنى للتوريدات 200 طن شهرياً للمضرب الواحد أو شركة التعبئة ويسمح بالزيادة لمن يرغب من الموردين وفتح الباب أمام الراغبين في الانضمام للاتفاق، على أن يبدأ التوريد منتصف مارس الجاري.
 
وأردف المصدر، أن الوزارة ستُعلن المقررات فور إقرار ربط السلع حتى يكون المواطن على دراية كاملة بأسعار السلع للحد من تلاعب البعض في الأسعار.
 
وتابع المصدر، أنه فور إقرار تحديد السلع التموينية سيتمكن المواطن من صرف مقررات بقيمة الدعم المخصص له، على أن يدفع فارق السعر في حالة تجاوز قيمة الدعم المخصص له.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم

الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج