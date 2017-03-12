القضاء الإداري || حل الاتحاد المصري لكرة القدم

سمر العشري

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري المصري، بمجلس الدولة، الأحد 12 مارس ، بوقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة التي أجريت 30 أغسطس الماضي، وأمرت بحل مجلس الاتحاد.

ورفع الثلاثي عمر هريدي، المحامي والمرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، وماجدة محمود، وماجدة الهلباوي، دعوى لحل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وبطلان الانتخابات التي عقدت العام الماضي، والمطالبة بإعادتها.

واختصمت الدعاوى، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومي للرياضة، والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، والمدير التنفيذي والقائم بأعمال مجلس الإدارة لاتحاد كرة القدم المصري، بصفتهم.

وقالت الدعوى، إن كشوف المرشحين لا تمثل الحقيقة لمخالفتها أحكام القضاء حيث يوجد بها حازم الهواري، الذى ينافسه على عضوية مجلس الإدارة على الرغم من صدور حكم قضائي.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads