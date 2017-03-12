أكل هذه الأطعمة معاً طريقة سريعة للتخسيس

شيماء مصطفى

الماء والخيار والليمون



إذا كنت تبحث عن طريقة فعّالة لتخفيف وزنك والتخلص من الدهون الزائدة التي تراكمت حول الخصر يمكنك إجراء تعديلات غذائية على قائمة طعامك، لتأكل هذا وتترك ذلك. ابتعد عن المقالي والدهون الحيوانية والوجبات السريعة والأطعمة المصنّعة. واحرص على أكل هذه الأزواج من الأطعمة لأن أكلها معاً طريقة سريعة للتخسيس:

التفاح وزبدة الفول والقرفة. تحتوي زبدة الفول السوداني على دهون جيدة تعزّز الشعور بالشبع، وتساعد على الرشاقة. كذلك يمتاز التفاح بأنه غني بالألياف، أما القرفة فلا تسمح لمستوى السكر بالارتفاع المفاجئ، فلا يتجدد الشعور بالجوع بسرعة. لذا، تناول شرائح التفاح مع زبدة الفول السوداني مع رشة قرفة.

الشاي الأخضر والنعناع والليمون. هذا المشروب أداة سريعة لإزالة دهون البطن. يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة تساعد على حرق الدهون، ويضبط النعناع الشهية، ويحتوي الليمون (الحامض) على البكتين الذي يعزّز الشبع خاصة عند تناوله مع الشاي الأخضر.

الزبادي واللوز والتوت. تحتوي علبة اللبن (الزبادي) على 20 غراماً من البروتين، كما أنه مصدر للكالسيوم وفيتامين "د" وهي تركيبة تقلل الهرمونات المنتجة للدهون. ويحتوي التوت على مضادات أكسدة تزيد حرق الدهون، بينما يمنح اللوز مزيداً من الكالسيوم والبروتين والدهون الجيدة.

الماء والخيار والليمون. هذا المشروب من أفضل طرق التخسيس السريع، أضف شرائح الخيار والليمون إلى الماء لتحصل على فيتامين "سي" و"ك". تناول هذا المشروب بدلاً من المشروبات الغازية، وسيساعدك على ضبط الشهية.

البيض والسبانخ وزيت الأفوكادو. بروتين البيض من أفضل الأنواع التي تساعد على تخفيف دهون البطن، كما أن السبانخ مصدر جيد للكالسيوم والألياف التي تعزّز الإحساس بالشبع. ويوفر زيت الأفوكادو الدهون الأحادية التي لا تتراكم فلا يزداد الوزن.

البطاطس وزيت الزيتون والفلفل. تناول البطاطس باعتدال لتحصل على البوتاسيوم، وقم بطبخه باستخدام زيت الزيتون الذي يقلل الكولسترول الضار، وأضف الفلفل الأسود الذي يزيد حرق الدهون.

عصير السبانخ والتفاح. استخدم مقادير متوازنة لعمل هذا العصير. اخلط كوباً من شرائح التفاح مع كوب من السبانخ وقليل من شرائح الزنجبيل، لتحصل على عصير يزيد سرعة حرق الدهون الزائدة.