حفل زفاف أسطوري لنجلة الشيخ صالح والفنانة صفاء أبو السعود بأسوان.. صور

أقيم اليوم حفل زفاف أسطوري لنجلة الشيخ صالح كامل رجل الأعمال السعودى والفنانة صفاء أبو السعود، في فندق كتراكت أسوان والذى استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وسط حضور لفيف من ضيوف العائلتين، والشخصيات العامة، ووسط إجراءات أمنية مشددة.

وأحيا حفل الزفاف الفنان محمد حماقي، والفنان هشام عباس، وبوسي، والفنانة شذى، وعدد من الفنانين الخليجيين، وكان عقد قران العروسين الداعية مصطفى حسني، يوم الخميس، في فندق كتراكت بأسوان.