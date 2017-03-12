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علاج فعال للسعال الشديد والربو يخلصك من جميع سموم الجسم

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علاج فعال للسعال الشديد والربو يخلصك من جميع سموم الجسم علاج فعال للسعال الشديد والربو يخلصك من جميع سموم الجسم

الثوم مع الحليب هذا المزيج قد يبدو في البداية غريبًا، ولكن بعد سماع كل فوائده الصحية بالتأكيد سوف تجعله أحد المشروبات المفضلة لديك للحفاظ على صحتك وحمايتها من الإصابة بالأمراض الخطيرة، أو سواء للعلاج 
 
الدكتور أحمد صبرى أخصائى تغذية علاجية ينصح مرضى السعال بتناول الثوم بالحليب حيث يتميز هذا المشروب بخصائص طبية قوية عالية الفاعلية ضد مشاكل صحية وأمراض تصيب معظم الناس نظرًا لضعف المناعة والصحة العامة.
 
مشروب الثوم والحليب
 

المكونات:

 
10 فصوص ثوم مفروم.
 
نصف كيلو حليب يفضل قليل الدسم أو خالي الدسم.
 
2 – 3 ملاعق سكر.
 
250 مل ماء.
 
طريقة التحضير:
 
- ضع الماء مع الحليب في وعاء، ثم أرفعه على نار متوسطة الحرارة حتى يغلي، ثم أضف الثوم المفروم والسكر للتحلية.
 

طريقة الإستعمال:

 
- يجب شرب هذا المشروب دافئًا.
 
فوائد مشروب الثوم مع الحليب
 
- يعامل السعال وبإضافة بعض الكركم إلى هذا المشروب يعالج السعال المزمن.
- علاج الربو وللحصول على نتيجة جيدة تناول 3 فصوص ثوم قبل النوم أيضًا.
- ينظم مستويات الكوليسترول ومع الإستعمال اليومي لمدة أسبوع يزيد من نوعية الكوليسترول الجيد.
- يخفف ويحد من إلتهابات المفاصل والعظام.
- مشاكل القلب: يمنع الإصابة بأمراض القلب والأوعية وتصلب الشرايين ويمنع الجلطات.
- الإلتهاب الرئوي: قوم بإستهلاك مشروب الحليب مع الثوم ثلاثة مرات يوميًا.
- يحارب الأرق: يساعد على الإسترخاء والنوم بدون قلق.
- مشاكل الهضم: يساعد على الهضم ويحسن وظيفة الجهاز الهضمي، يمنع الإمساك ويعالج الإسهال لأنه يعمل بمثابة مطهر معوي.
- يعالج السل الرئوي:
 
فيحتوي الثوم على مادة الكبريت الفعالة لمحاربة المرض، لذالك يمزج 1 جرام من الثوم المفروم مع 240 مل حليب في لتر ماء ويوضع على النار حتى يغلي ويتبقى ربع الكمية ويشرب ثلاث مرات في اليوم.
- تهدئة عرق النسا: فهذا المزيج يعامل بشكل فعال الآلام العصبية التي تسبب ما يمسى بعرق النسا.
- يعالج الضعف الجنسي وقضايا الخصوبة للرجال والنساء.
- يقوي جهز المناعة بشكل رهيب.
- يزيل السموم من الجسم
 

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