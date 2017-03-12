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شعبة الملابس: زيادة في أسعار ملابس ''الصيف القادم'' تصل لـ 100%

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شعبة الملابس: زيادة في أسعار ملابس ''الصيف القادم'' تصل لـ 100% شعبة الملابس: زيادة في أسعار ملابس ''الصيف القادم'' تصل لـ 100%

قال يحي زنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن الملابس الصيفية للموسم القادم ستكون مرتفعة بنسبة 100% للمستوردة وبنسبة 70% للمحلية، عن العام الماضي.
 
وأضاف زنانيري، إن ارتفاع أمام الجنيه عقب التعويم أدى إلى اشتعال كافة أسعار الملابس المستوردة وخامات الانتاج الملابس المحلية، كما حدث في الموسم الشتوي الحالي والذي شهد ركوداً في الإقبال على الشراء بنسبة انخفاض 30 % عن العام الماضي.
 
"حتى الأوكازيون مأثرش في نسبة الإقبال"، كما وصف زنانيري سوق الملابس الشتوية للموسم الحالي رغم تخفيض الأسعار بنسبة تتراوح من (10-50 )%، موضحاً أن المواطنون يشعرون بالغلاء في كافة السلع.
 
وقال إن أسعار الملابس الشتوية المستوردة ارتفعت خلال هذا الموسم بنسبة 120 %، و60 % للمحلية، رغم محاولة التجار تخفيض مصاريف الانتاج للمنتجات المصرية.

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