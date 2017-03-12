بالفيديو || إنقاذ شاب ألقى بنفسه على القطبان تحت عجلات المترو في محطة الدقي

سمر العشري

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو لأحد الشباب ألقى بنفسه أمام مترو الأنفاق منتحراً، حيث تدخل بعض الشباب في محاولة لإنقاذه قبل دخول المترو، في وسط حالة من الذهول والخوف الشديد بين المواطنين.

حيث أنقذت العناية الإلهية اليوم شاباً في مقتبل العمر، بعدما ألقى بنفسه أمام مترو النفاق بمحطة الدقي على يد الركاب المنتظرين في المحطة، وتم انتشال الشاب قبل وصول القطار بثواني قليله.

حيث أظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره من الركاب الموجودين على رصيف المحطة، اثنين من الشباب الأبطال الذين قاموا بالتضحية، من أجل إنقاذ هذا الشاب الذي أراد ترك الحياة منتحراً، وقاموا بحمل الشاب من أمام القطار في اللحظات الأخيرة.

شبكةعيونالإخبارية

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